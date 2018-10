Autos krachen auf neuer Piste in Regeneinlauflöcher

35 Regenwassereinläufe am Gerstedter Weg müssten vor Übergabe der Straße an die Stadt Salzwedel erneuert werden – dieser Meinung sind Kreistagsabgeordnete und Stadträte.

hob Salzwedel. Kreistagsmitglied Lothar Heiser (CDU) ist beim Ausweichen auf dem Gerstedter Weg mit seinem Auto in einen Regenwassereinlauf am Straßenrand gekracht.

Grund genug für ihn, während des Kreis-Bauausschusses am Dienstag einmal nachzufragen, ob das denn nun so bleiben solle? Gemeint sind die sehr tief liegenden Einläufe an der Noch-Kreisstraße.

Der Böddenstedter- / Gerstedter Weg gehört noch dem Altmarkkreis (K 1002) und sollte bereits im Jahr 2001 (!) im Zuge der Bahnübergangsbeseitigungsmaßnahme B 248 n / B 71 n (kurz BÜM) zur Gemeindestraße umgewidmet werden. Dazu musste die Piste in einen ordentlichen Zustand versetzt werden. Das geschah im September dieses Jahres. Die Straße wurde mit einem Dünnschichtbelag überzogen, der Radweg zum Teil ausgebessert. Im Stadt-Bauausschuss hatte erst unlängst CDU-Mann Karl-Heinz Schliekau darauf hingewiesen, dass Restarbeiten – Radweg und Regenwassereinläufe – zu erledigen seien, bevor die Stadt die Piste übernehmen kann. Noch sei keine Abnahme erfolgt, hatte die städtische Bauamtsleiterin Martyna Hartwich erwidert (wir berichteten).

Ähnlich schwammig war auch die Antwort, die Lothar Heiser am Dienstag bekam. Kreis-Bauamtsleiter Andreas Freude sprach davon, dass der Kreis alles erfüllt hätte, was ausgehandelt worden sei: Dünnschichtbelag, Radweg und ein Regeneinlauf. Zugleich ließ er durchblicken, dass die Einläufe mit dem Gehweg verbunden seien. Sollte man eine Reparatur angehen, würde das sehr teuer werden. Es handelt sich um weitere 35 Straßenabläufe. „Wir haben es nicht als ausbesserungswürdig angesehen – die Straße ist breit genug“, sagte Freude.

„Ich finde es bedenklich, wenn man es billigend in Kauf nimmt, keine korrekte Arbeit abgeliefert zu haben“, wurde Norbert Hundt (SPD) deutlich. Nun soll das Kreis-Bauamt noch einmal prüfen und die Sache klären.