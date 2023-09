Auswirkungen von Umweltverschmutzung auf Störche und andere Salzwedeler Vögel

Von: Armon Böhm

Bei einer Beringung in Aderstedt fand der Storchenhof Loburg im Juli 2019 ein Nest voll mit Bindegarn auf. Die Jungstörche waren darin verfangen. © Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg

Was für Menschen nur Müll ist, kann für Tiere wie Vögel, darunter auch Störche, zur Gefahr werden. Storchenbetreuer Thomas Koberstein erklärt, wie sich Umweltverschmutzung auf die Salzwedeler Tierwelt auswirkt.

Salzwedel – Kartoffelnetze, Gummibänder sowie -ringe, Plastiktüten, Bindegarn und noch vieles mehr – was für die Menschen nur Müll ist, kann für Vögel, darunter auch Störche, sowie für Tiere allgemein zur Gefahr werden. Die AZ wandte sich an Storchenbetreuer Thomas Koberstein und die Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg, um in Erfahrung zu bringen, welche Auswirkungen die Umweltverschmutzung sowie andere menschliche Faktoren auf die Tierwelt haben und was ein jeder tun kann, um die Bewohner der Lüfte zu schützen.

„Besonders bei Trockenheit greifen die Störche auf alles zurück, was wie ein Wurm aussieht“, schilderte Koberstein. Oft kommt es dazu, dass bei der Entsorgung überschüssiger Lebensmittel keine Mülltrennung vorgenommen wird. So landen zum Beispiel Gummibänder vom Suppengrün auf Kompostieranlagen, an denen sich Störche sowie andere Vögel gerne aufhalten. Bei der Nahrungssuche verwechseln sie die Bänder dann mit Würmern. Aber auch andere Arten von Müll, die sich an Weg- und Waldrändern anhäufen, können im Magen von Tieren laden sowie andere Probleme verursachen.



Ganze 250 Gramm unverdaulicher Müll fand der Storchenhof Loburg im Magen eines einzigen verstorbenen Storches. © Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg

So werden beispielsweise Plastiktüten, Bindegarn oder auch Kartoffelnetze oft zum Nestbau verwendet. Die Tüten führen zu einer Verdichtung der Brutstätten, wodurch sich Wasser ansammelt. Die Netze und das Garn umschlingen oft die Beine der Jungstörche, sodass sie festsitzen.

Beides zusammen kann für den Nachwuchs tödlich enden. „Die Daunen der Jungen verfaulen schnell. Eine Nacht im Wasser, dann ist es für sie vorbei“, erzählte der Storchenbetreuer, der selbst schon einige Nestreinigungen durchführte und dabei auch auf verschnürten Nachwuchs stieß.



Wenn sich durch Plastiktüten Wasser ansammelt, kann das den festgeschnürten Jungstörchen zum Verhängnis werden. © Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg

Aber auch andere menschliche Faktoren können für die Tierwelt schnell zur Gefahr werden, wie zum Beispiel der Straßenverkehr. Dr. Michael Kaatz, Geschäftsführer des Storchenhofes Loburg, schilderte der AZ, dass schätzungsweise um die 80 Prozent aller Pflegestörche, die der Hof beherbergt, aufgrund menschlicher Einflüsse dort gelandet sind. Insgesamt finden aktuell 78 Störche in der Loburger Vogelwarte Unterschlupf.



Koberstein appelliert daher nicht nur, Müll aufzusammeln und zu entsorgen, sondern auch, an Wiesen und Feldern, auf denen sich Störche aufhalten, eine angemessene Geschwindigkeit zu fahren. (Ein weiterer Bericht zum Thema folgt.)