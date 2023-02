Salzwedel: Seniorentreff und Einkaufsmarkt in der Nähe geschlossen

Von: Lydia Zahn

Der Seniorentreff an der Hoppestraße in Salzwedel wurde zum Jahreswechsel geschlossen. © Zahn, Lydia

Eine besorgte Bürgerin wandte sich jüngst an die Altmark-Zeitung, weil der Seniorentreff der Wohnungsbaugenossenschaft an der Hoppestraße in Salzwedel zum Jahreswechsel geschlossen worden wäre. Dazu kommt die Schließung des dortigen Supermarktes „Nah und Gut“ an der Uelzener Straße. Dadurch hätten die Älteren keine Angebote mehr vor Ort.

Salzwedel – „Die Senioren in dem Stadtteil haben nicht mehr viele Möglichkeiten, irgendwo zusammenzukommen oder sich zu treffen“, erklärte sie. Die Volkssolidarität am Südbockhorn oder der Bauernmarkt seien vor allem für die, die nicht mehr so mobil sind, zu weit weg. „Der Einsamkeit im Alter soll ja laut Politik entgegengewirkt werden“, ärgerte sie sich.

Die AZ fragte bei der Wohnungsbaugenossenschaft „Stadt Salzwedel“ nach, was an der Schließung des Seniorentreffs dran ist. Von dort war jedoch nicht viel mehr zu erfahren, als dass die Wohnungsbaugenossenschaft ein gemeinschaftliches Wirtschaftsunternehmen ohne Beteiligung öffentlicher Träger sei und dass in Abstimmung von Vorstand und Aufsichtsrat keine Erklärungen abgegeben werden.



Nach AZ-Informationen ist der Seniorentreff zum 31. Dezember vergangenen Jahres aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen worden. Einzelne Programme würden noch nach und nach auslaufen. In der AZ war zuletzt für November 2022 ein Monatsprogramm des Treffs veröffentlicht worden. Damit scheint die Option für Senioren, sich treffen zu können, genauso wie die Einkaufsmöglichkeit im Wohngebiet weggefallen zu sein.



Nun bleibt für die Anwohner zu hoffen, dass sich wenigstens der Lebensmitteleinzelhändler Rewe mit einer Filiale an der Lüneburger Straße niederlässt und somit wieder ein Einkaufsangebot schaffen würde. Stephanie Behrens, Leiterin der Rewe-Pressestelle Region Ost, hatte schon im September vergangenen Jahres auf Anfrage erklärt, dass das Unternehmen für den Neubau einer energieeffizienten Rewe-Filiale stets auf der Suche nach geeigneten Flächen und Projektentwicklungen sei. „Die Stadt Salzwedel ist in dieser Hinsicht attraktiv für uns“, hatte die Sprecherin durchblicken lassen. Außerdem verriet sie: „Aktuell befinden wir uns in konstruktiven Gesprächen mit Beteiligten.“



Weitere Details wollte sie damals nicht nennen. Doch es ist kein Geheimnis, dass das einstige städtische Bauhof-Gelände an der Lüneburger Straße als Standort im Gespräch ist.