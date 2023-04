Aus Sicht der Grünen ist Salzwedel nicht sehr fahrradfreundlich

Von: Christian Reuter

Auf der Burgstraße am Salzwedeler Amtsgericht wurde für Radfahrer eine eigene Spur eingerichtet. Ansonsten präsentiert sich die Stadt nicht sehr fahrradfreundlich, meinen zumindest die Grünen im Stadtrat. © Reuter, Christian

Radfahren liegt im Trend. Immer mehr Menschen treten in die Pedale, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Die Vorzüge liegen auf der Hand: Man tut etwas für die eigene Gesundheit und schont dabei noch die Umwelt und das Klima. Doch wie fahrradfreundlich ist die Hansestadt Salzwedel? Die AZ hat dazu bei der Stadt und bei der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen nachgefragt.

Salzwedel. Das Thema Radwege sei nicht nur in Salzwedel ein viel diskutiertes Thema. Die Mobilität mittels Fahrrädern gewinne immer mehr an Bedeutung, das sei auch in Salzwedel spürbar, informiert Andreas Köhler, Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt Salzwedel.

„Doch die historische Altstadt birgt Herausforderungen für die Einrichtung von Radfahrwegen: So sind die engen Straßen zu beachten, Gehwege sind als Fußwege zu nutzen und nicht kombinierbar mit Radverkehr. Daher wurde in den vergangenen Jahren sukzessive eine Verbesserung vorgenommen, wo es möglich war.“ Als Beispiele nennt Köhler dazu die verlängerte Burgstraße und auch die Große Sankt-Ilsen-Straße in Richtung Neuperverstraße. Dort seien Radspuren gekennzeichnet worden.



Was unternimmt die Stadt, um den Zustand der Radwege zu verbessern? „Die Radwege werden selbstverständlich repariert, sobald Schäden bekannt werden. Doch dass ein Investitionsbedarf auch in diesem Bereich herrscht, ist unstrittig“, teilt der Pressesprecher mit. Aus diesem Grund sei im Haushalt 2023 ein Eigenanteil (25.000 Euro) für mögliche Fördermittel in Bezug auf ein Radwegesystem vorgesehen.

Interessant wäre ja zu wissen, wie viele Einwohner in Salzwedel das Rad als Verkehrsmittel nutzen. Doch dazu konnte Andreas Köhler keine Angaben machen. Eine Auflistung von Radfahrern werde von den Kommunen und Gemeinden nicht geführt, auch die Hansestadt Salzwedel erfasse dies nicht, so der Pressesprecher.



Einen etwas anderen Blick auf das Thema Fahrradfreundlichkeit als die Stadt hat die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Salzwedeler Stadtrat. „Im letzten Fahrradklimatest vor zwei Jahren gab es nur die Schulnote 4 für Salzwedel“, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Cathleen Hoffmann. Die schlechte Bewertung spreche für sich und sei auch nicht verwunderlich, denn es gebe in der Stadt kaum Investitionen in die Radinfrastruktur.



Aber Cathleen Hoffmann hat auch Vorschläge, was verbessert werden könnte: „Für den Altmarkkreis wird jetzt ein Radwegekonzept erarbeitet, so etwas sollte es auch für die Stadt geben.“ Und sie sei dafür, dass Salzwedel der Arbeitsgemeinschaft (AG) Fahrradfreundliche Kommunen beitrete. „Auf Kreisebene haben wir das schon erreicht, gemeinsam mit der Freien Liste hatten wir dazu einen Antrag gestellt“, erklärt Hoffmann. Zudem müssten die Schulwege sicherer werden, etwa durch Bedarfsampeln.



Etwas Positives für Radfahrer in Salzwedel kann sie aber auch erkennen: „Ein Plus ist, dass man die Einbahnstraßen oft von beiden Seiten mit dem Rad befahren darf.“