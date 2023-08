Auch Salzwedeler Penny-Kunden zahlen sechs Tage mehr für einige Produkte

Von: Leif Goetzie

Ausgewiesen: Marktleiterin Bianca Krusches Hände deuten auf die grünen Schilder der Kühlbereiche, die die Aktionsartikel kennzeichnen. Spitzenreiter sind Wiener Würstchen mit 88 Prozent Steigerung beim „wahren“ Preis. © Goetzie, Leif

Die Inflation hebt die Preise. Den Discounter Penny hält es dennoch nicht davon ab, jetzt eine Nachhaltigkeitsaktion mit „wahren“ Preisen zu starten. Die AZ war in der Salzwedeler Filiale vor Ort.

Salzwedel – Die Nachricht schlug am Wochenende hohe Wellen: Der Discounter Penny erhöht eine Woche lang für neun Produkte seines Sortimentes die Preise. Hintergrund der Aktion „Wahre Kosten“ von Montag, 31. Juli, bis Sonnabend, 5. August, ist nach Aussage des Unternehmens auf seiner Internetseite „soziale und ökologische Auswirkungen“ zu verdeutlichen, die die Produkte bei ihrer Herstellung hinterlassen – nämlich bei Klimaschutz, Wasserverbrauch, Bodenschädigung und Gesundheitsgefährdung der Produzenten – sich jedoch normalerweise „nicht im Verkaufspreis“ widerspiegelten.

Dieser Vorstoß stieß nach Bekanntwerden auf ein geteiltes Echo in der Öffentlichkeit. Auch die Salzwedeler Filiale am Wasserturm ist als eine von deutschlandweit über 2000 Niederlassungen mit dabei. Die AZ wollte wissen, wie die Kunden vor Ort am ersten Tag auf die ungewöhnliche Maßnahme reagiert haben und wie man sie bewertet?



Vom Ziel überzeugt

Marktleiterin Bianca Krusche analysiert den ersten Tag zweigeteilt. „Vormittags waren einige Kunden noch geschockt. Nachmittags hatten die meisten davon schon aus den Medien erfahren und den Sinn der Aktion verstanden“, sagt sie. Erboste Reaktionen habe es nicht gegeben. Nur solche, die dann mit einem Verzicht auf das Produkt einhergingen. Andere Kunden wiederum hätten bewusst diese Artikel gekauft. Denn: Die Erlöse werden einem Projekt zur Förderung klimafreundlicherer Landwirtschaft gespendet.



Krusche selbst steht voll hinter dem Zweck. Der da lautet? „Mehr auch an die Welt zu denken. Ziel ist, sich beim Einkauf klar zu werden, dass der Konsum von mehr bio und vegan auch dem Klima und der Umwelt hilft“, erklärt die Seehäuserin.



Dass dieses Ziel ausgerechnet inmitten einer Inflation ausgelobt wird und auf bereits arg gebeutelte Geldbeutel trifft, erklärt Krusche so: „Penny geht den Weg schon seit Jahren. 2018 hatten wir es schon einmal thematisiert, noch ohne Preiserhöhung.“ 2020 wollte man wieder dort ansetzen. Dann aber kam Corona, letztes Jahr der Ukraine-Krieg.



Vorwurf Greenwashing

Zu den Kritikern der Aktion zählte allen voran der Bauernverband, der sie als „Greenwashing“ eines Discounters bezeichnete, der sich ansonsten wenig für faire Bepreisung interessiere. „Absoluter Blödsinn“ sei das, ärgert sich Krusche. „Wir wollen nur aufmerksam machen“, betont die im siebten Jahr für die Filiale verantwortliche Leiterin. Die Kaufentscheidung überließe man ja dennoch den Kunden, es seien nur neun Artikel und man selbst profitiere ja nicht davon. Im Gegenteil: Der Discounter habe sich auf einen bundesweiten Umsatzverlust in einstelliger Millionenhöhe eingerichtet. „Das ist es uns aber wert“, lächelt Krusche.



Ihre Idee wäre zudem ein Umweltfonds, „aber den gibt es noch nicht“. In diesen könnten die Mehrkosten hineinfließen, die Kunden bereit sind, zu zahlen. Erst einmal werden die TH Nürnberg und die Uni Greifswald – im Vorwege auch mit Berechnung der „wahren Kosten“ betraut – nach der Woche den Effekt dieser Aktion untersuchen.



Tafel erhält Überschuss

Die unveräußerten Produkte gehen dann, laut Krusche, an die Salzwedeler Tafel. Aber nur, wenn sie zum Übergabezeitpunkt noch mindestens einen Tag Mindesthaltbarkeit aufweisen. Nach Ladenschluss am Sonnabend geht das dann leider oft nicht. Krusche: „Die Hygienebestimmungen sind da eindeutig. Da sollte man auch mal was verändern.“