Blick in die Historie

ASA kämpft für Erhalt des Turms, Salzwedeler Wobau beantragt Abriss

Von: Ulrike Meineke

Die Hopfendarre an der Nikolaistraße in Salzwedel

Beim Arbeitskreis Salzwedeler Altstadt ist man enttäuscht, zur Hopfendarre keine Antwort erhalten zu haben. Der ASA kämpft weiter für den Erhalt des Turms, während die Wobau dabei ist, eine Abrissgenehmigung zu erwirken.

Salzwedel – Uta Thiel vom Arbeitskreis Salzwedeler Altstadt (ASA) ist, wie ihre Mitstreiter auch, enttäuscht. „Wir haben keine Antwort bekommen – weder vom Landesverwaltungsamt noch vom Altmarkkreis“, sagt sie. Vor fast acht Monaten hatte der ASA in einem Schreiben an die Obere Denkmalschutzbehörde den geplanten Abriss der sogenannten Hopfendarre an der Nikolaistraße kritisiert und dies als „vernichtenden Eingriff in die sensible historische Bausubstanz“ bezeichnet.

Der ASA glaubt, dass der Abriss des Turms nicht konform geht mit den im Denkmalschutzgesetz Sachsen-Anhalt formulierten Aufgaben, „die Kulturdenkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der Kulturlandschaft ... zu schützen, zu erhalten, zu pflegen ...“

Während die Stadt Salzwedel auf dem Standpunkt verharrt, keinen Einfluss auf die Hopfendarre zu haben, da es sich um Privatbesitz handele, ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft aktiv geworden: Sie möchte auf dem 889 Quadratmeter großen Gelände, das nach einer Insolvenz übrig geblieben ist, für 3,5 Millionen Euro ein Mehrfamilienhaus errichten und die Hopfendarre abreißen. Der Antrag auf Abriss ist 2021 beim Landesverwaltungsamt (LVA) gestellt worden.

2022 forderte das LVA weitere Gutachten an, die nachgereicht werden. „Vor etwa einem halben Jahr haben wir weitere Gutachten beauftragt, die aber noch nicht fertig sind und damit beim LVA noch nicht vorliegen“, sagte Wobau-Geschäftsführer Christian Märtens am Mittwoch auf AZ-Nachfrage. Das Thema liege damit auf Eis, „auch wenn wir es schon gern sehr zeitnah auf die Tagesordnung setzen würden“, so Märtens weiter. Die aktuelle Situation auf dem Bau-/Immobilienmarkt „wäre da für uns kein Hindernis“.



Erst, wenn der Abriss genehmigt ist, wolle die Wobau das Grundstück kaufen. Märtens betonte auch, dass sich der Turm nicht in den Neubau integrieren lasse und verwies darauf, dass der Zustand und die Statik zu schlecht seien. Außerdem würden die Wände Gründungsrisse aufweisen.

Fördermittel, die der ASA für den Erhalt der Hopfendarre ins Gespräch gebracht hat, gibt es laut Märtens für ein derartiges Projekt nicht. Seinen Angaben zufolge würde es noch zweieinhalb Jahre nach Genehmigung des Abrisses dauern, bis das dreietagige Haus mit neun 2- und 4-Raum-Wohnungen für alle Generationen (mit Aufzug) steht.



Das Brauereigrundstück gehörte früher der Familie Wande. Der ASA will verhindern, dass „das letzte Wahrzeichen jahrhundertealter Brauereitradition in Salzwedel“ abgerissen wird und hatte dafür Hunderte Unterschriften gesammelt (AZ berichtete).

Der Arbeitskreis beruft sich darauf, dass das Brauereiwesen in der Stadtgeschichte nachweislich eine bedeutende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung und die Bedeutung der Hansestadt spielte und die alte Hopfendarre „das letzte sichtbare Zeichen dafür“ sei. Der Turm war bis in die 1950er-Jahre noch bewohnt, nachdem er als Hopfendarre ausgedient hatte. Im Rahmen einer Ersatzvornahme ließ der Altmarkkreis 2013 Teile des Gebäudekomplexes abreißen, weil sie auf die Straße zu stürzen drohten.



Seit 2019 verfolgt Christian Märtens mit der Wohnungsbaugesellschaft die Idee, dort ein Mehrfamilienhaus zu bauen.