Arendseer Lokalpolitik schafft durch Information vom Experten Diskussionsgrundlage

Von: Ulrike Meineke

Der Arendseer Wirtschaftsausschuss sah sich vor der Beratung zu der Frage „Kurtaxe oder Gästebeitrag?“ auf dem Campingplatz „Im grünen Elsebusch“ um und kam mit Inhaberin Bettina Hüls (links) ins Gespräch. Die Gewinnerin des Existenzgründerpreises 2022 berichtete den Politikern davon, dass sie das Angebot mit einem Café erweitert habe. © Privat

Kurtaxe oder Gästebeitrag? In dieser Frage sind Arendsees Lokalpolitiker ein Stück weiter gekommen. Zumindest haben sie seit Dienstagabend das Hintergrundwissen, das zu Entscheidungen führen kann. Martin Schulze, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, war in die Seestadt gekommen, um dem Wirtschaftsausschuss um Vorsitzenden Jens Reichardt die Details zu erläutern.

Arendsee – Das Problem: In Arendsee selbst gibt es die Kurtaxe (1,20 Euro pro Erwachsener und Übernachtung, 0,60 Cent für Kinder) in der Saison (April bis Oktober). In den Ortsteilen gibt es die Kurtaxe nicht. Die touristischen Angebote aber zielen auf die ganze Einheitsgemeinde, also auch die Ortsteile, ab. Dazu gehören unter anderem Werbemaßnahmen, kulturelle Angebote und auch die Grünflächenpflege. Arendsee will die Tourismusförderung finanziell besser ausstatten und denkt darüber nach, die Kurtaxe auf alle Ortsteile der Einheitsgemeinde auszuweiten.

Genau da aber liegt der Hase im Pfeffer: Kurtaxe geht nur, wo es den Kurstatus gibt, und den haben die Ortsteile nicht. Die Idee ist, den Kurstatus auf die Orte um den See herum zu erweitern, um dort auch eine Kurtaxe erheben zu können. Dafür ist aber, auch darauf wies Martin Schulze hin, eine Begutachtung nötig. Faktoren sind beispielsweise die Luftqualität und die Angebote. Reichardt: „Wir gehen davon aus, dass die Orte um den See herum die Kriterien erfüllen, weiter entfernt liegende Ortsteile aber nicht.“



Einen Gästebeitrag als Alternative zur Kurtaxe könne man generell erheben, hieß es weiter, dafür ist kein Kurstatus erforderlich. Auch darüber wird in der Arendseer Politik nachgedacht.



In den Zuschauerreihen der Ausschusssitzung saßen am Dienstagabend auch Gastronomen und Vertreter von Arendseer Beherbergungsbetrieben, die in die Diskussion „Kurtaxe – Gästebeitrag“ einbezogen werden möchten, wie sie deutlich machten. So eine Entscheidung solle nicht über ihre Köpfe hinweg getroffen werden.



Mit diesen Informationen wird das Thema „Kurtaxe – Gästebeitrag“ nun sicherlich zielführender im Fachausschuss und final im Arendseer Stadtrat diskutiert werden können. Eine Entscheidung dazu war am Dienstag nicht geplant, die Informationen dienten lediglich als Grundlage.