Arbeitsagentur schließt Briefkästen

mei Altmark. Wegen wiederholten Vandalismus´ werden die Hausbriefkästen der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Stendal in der Zeit vom Freitagmittag, 28. Dezember, bis Mittwochmorgen, 2. Januar, geschlossen.

Die Schließung erfolgt nach Angaben der Arbeitsagentur ebenfalls in den Geschäftsstellen in Gardelegen, Salzwedel und Osterburg sowie in den Jobcenter-Geschäftsstellen in Osterburg und Havelberg.

Dringende Unterlagen können in dieser Zeit an folgende Postadressen gesandt werden:

Agentur für Arbeit Stendal, 39559 Stendal, oder Jobcenter Stendal, Postfach 101532 in 39555 Stendal. Die Post wird dann von Stendal aus in die entsprechenden Geschäftsstellen verteilt, heißt es in der Mitteilung weiter.