Angebote und Ideen für einen schönen Valentinstag in der Hansestadt Salzwedel

Von: Armon Böhm

Rote Rosen, Pralinen und ein romantisches Essen. So oder so ähnlich werden vermutlich viele Salzwedeler Paare ihren Valentinstag verbringen. Die AZ hörte sich nach einigen romantischen Möglichkeiten um. © AZ-Archiv

Der Valentinstag steht wieder vor der Tür. Dieses Jahr fällt das Fest der Liebenden, das traditionell am 14. Februar stattfindet, auf einen Dienstag. Wer also noch keinen Plan hat, wie man der Partnerin oder dem Partner eine Freude machen könnte, sollte sich ranhalten. Die AZ hörte sich in der Hansestadt Salzwedel nach einigen romantischen Ideen um.

Salzwedel – Neben den klassischen Blumen und der Pralinenschachtel darf natürlich auch das romantische Essen nicht fehlen. Im Hotel und Restaurant „Union“ gibt es für den Valentinstag sogar eine spezielle Speisekarte. Darauf zu finden ist Kartoffelsuppe mit Mett-enden, rosa gebratenes Rinderfilet mit Rotweinzwiebeln und Bratkartoffeln, rosa gebratener Kalbsrücken mit Kartoffel-Lauch-Ragout sowie Entenbrust an Rotkohl mit Orangensauce und Kartoffelklöße. „Alles vom Küchenchef zusammen gezaubert“, ergänzte Hotelleiter Wolfgang Spiewack. Zwar soll es bereits einige Reservierungen geben, doch laut Spiewack kriege das Restaurant alle Besucher unter.

Ebenfalls noch Platz findet sich im Restaurant „Amadeus“. Die „Lokalität im Herzen der romantischen Hansestadt Salzwedel“, wie es auf der Internetseite des Restaurants heißt, hat zwar auch schon diverse Reservierungen zu verzeichnen, nimmt aber ebenfalls spontane Gäste auf. „Die Leute kommen und gehen, es ist ein ständiger Fluss“, erläutert Restaurantbetreiber Radovan Smiljanic. Apropos Fluss: Mit etwas Glück ergattert man einen Tisch mit Blick auf die städtische Jeetze.



Bevor es aber am Abend in ein ausgewähltes Restaurant geht, kann ein zweisamer Spaziergang durch die „romantische Hansestadt“ nicht schaden. Dabei bietet sich dann auch ein Halt beim Eiscafé Guzzo an. Denn mit der Aktion „Eins Plus Eins“ gibt es für Paare zu jedem Spaghetti-Eis ein Weiteres kostenlos dazu.



Wer sich außerdem für das Lesen von Büchern begeistern kann, sollte in der kommenden Woche die Salzwedeler Stadt- und Kreisbibliothek besuchen. Dort gibt es nach einer langen coronabedingten Pause wieder die Valentinswoche, bei der man die Chance auf ein besonderes Blind-Date hat – und zwar mit einem Buch. Denn vom 13. bis 17. Februar werden zahlreiche Bücher ausgelegt, die in farbiges Geschenkpapier eingepackt sind.



Ganz nach dem Motto „Never judge a book by its cover“ (übersetzt: Beurteile nie ein Buch nach seinem Einband) können diese Bücher ohne Einfluss der äußeren Erscheinung und zu schnellen Urteil ausgeliehen werden. Damit erhofft sich das Team der Bibliothek, Menschen für die Vielfalt der Bücher begeistern zu können.