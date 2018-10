Altweibersommer steht in den Startlöchern

zaki Altmark. Der Altweibersommer kommt zurück: Hoch „Ulf“ bringt uns am heutigen Samstag goldenes Oktoberwetter. Nach einem kurzen Temperaturknick zum Wochenwechsel kündigt sich erneut sonniges und nach Frühnebelauflösung angenehm warmes Herbstwetter an.

Am heutigen Sonnabend locken nach Frühnebelauflösung sommerliche 22 bis 23 Grad zu anstehenden Gartenarbeiten oder Ausflügen ins Freie. Am Sonntag fallen aus vorwiegend dichter Bewölkung vielleicht ein paar Schauer. Dabei sind noch 17 bis 19 Grad drin. Dem dafür verantwortlichen Tief geht aber schnell die Puste aus, sodass rasch ein stabiles Hochdruckgebiet aus Südwesten nachrücken kann.

Da es in der kommenden Woche voraussichtlich über Osteuropa vor Anker gehen wird, wehen an seiner Westflanke über Norddeutschland beständige südliche Winde. Damit können wir uns noch auf viele weitere goldene und außergewöhnlich warme Oktobertage mit 20 Grad oder mehr freuen. Eine Änderung der von Hochdruckgebieten geprägten Wetterlage ist bis Monatsmitte nicht in Sicht, womit die Trockenheit in eine neue Runde geht.