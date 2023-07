Altmarkkreis und Stadt Salzwedel gehen gemeinsam gegen Wildentsorgung vor

Von: Leif Goetzie

Solche Anblicke der Verwüstung soll es nach Übereinkunft der Stadt und des Landkreises in Zukunft in ihrem Zuständigkeitsgebiet nicht mehr geben. Dafür werden jetzt Maßnahmen ergriffen. © Archivfoto: Benecke, Holger

Jetzt müssen sich Müllsünder in Stadt und Kreis genau überlegen, was sie wann wohin werfen. Die Verwaltungen gehen gemeinsam gegen Gleichgültigkeit und Ignoranz beim Sperrmüll vor.

Salzwedel – Es reicht. Und zwar allen Akteuren. In der Sprechstunde am 15. Juni auf dem Rathausturmplatz (AZ berichtete) wurde das Thema sogar von Bürgern selbst an Rathauschef Olaf Meining herangetragen – das unsägliche Thema: Sperrmüllverstöße im Stadtgebiet.



Abholung ist Service

Zweimal im Jahr können Salzwedeler ihre Sofas und Gartenstühle ohne Aufgebühr an die Straße stellen. In Großstädten wird dieser Service nicht angeboten. Vieles, aber eben nicht alles, wird dann, organisiert vom Altmarkkreis, am Abholtag mitgenommen. Was nicht zum Sperrmüll gehört (wie Elektroschrott, Lacke, Hausmülltüten oder Kleidung) bleibt liegen – und beschäftigt dann die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes der Hansestadt – und zwar in nicht hinnehmbarem Maße.



„Alle Beitrag leisten“

Doch jetzt soll damit Schluss sein. „Wir appellieren an alle Salzwedeler, im Vorfeld der Sperrmüllabfuhr ihren Beitrag für eine saubere Innenstadt im Sinne der Einwohnerschaft und der Touristen zu leisten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Altmarkreises Salzwedel. Unter „Beitrag“ ist aber nicht nur die korrekte Zusammensetzung der Müllhaufen gemeint. Auch Menge, Ort und Zeitpunkt spielen dabei eine gewichtige Rolle.



Mitunter auch aufgrund von Sammlern, zumeist aus dem benachbarten osteuropäischen Ausland, die nach brauchbaren Stücken aus dem Aussortierten schauen, haben es sich Bürger angewöhnt, zu viel, zu früh und für die Abfuhr Ungeeignetes an die Straße zu stellen.



Sammeln verboten

Allerdings ist zu bedenken, dass nach §19 der Abfallsatzung des Altmarkkreises es „Unbefugten nicht gestattet ist, zur Abfuhr bereitgestellte Abfälle zu durchsuchen oder wegzunehmen.“ Mit Abfuhr gehen die Abfälle „in das Eigentum des Landkreises über“. Heißt: Es gibt mit Verweis auf Sammler auch kein Anrecht auf eine verfrühte Bereitstellung.



Pro Haushalt sind fünf Kubikmeter Müll zulässig. Platziert werden dürfe er vor dem Grundstück, auf dem der Abfall angefallen ist, stellt der Kreis klar. Und nicht irgendwo im Nirgendwo.



Wann? „Spätestmöglich“, heißt es vom Kreis. Da Sperrmüll ab 7 Uhr am Abholtag eingesammelt wird, bedeutet dies zum Vorabend.



Schnelle Einigung

„Gespräche mit dem Bürgermeister Herrn Meining haben sehr schnell zur Bereitschaft geführt, dass die Stadt und der Altmarkkreis hier gemeinsam zur Aufklärung, aber auch Ahndung derartiger Verstöße mit den Bürgern ins Gespräch kommen müssen“, antwortet die Pressestelle des Altmarkkreises auf AZ-Anfrage.



Sinneswandel

Die Initiative dürfte auch die Bürger freuen, die sich vor einem Monat auf dem Rathausturmplatz an Olaf Meining wandten. Ob der Schulterschluss damit vielleicht sogar in Zusammenhang steht, verriet die Stadt auf Nachfrage allerdings nicht. Fakt ist: Unter Meinings Vorgängerin Sabine Blümel wurde dieser vom Altmarkkreis im Vorjahr noch abgelehnt, weil man den Wildmüll zunächst als reines Stadtproblem identifiziert hatte, das der Kreis so nicht habe (AZ berichtete).



Ab jetzt wird es ernst

Ab Montag, 31. Juli, geht es nun los. „In einer gemeinsamen Aktion“ des Ordnungsamtes der Hansestadt, des Umweltamtes des Altmarkkreises sowie der Deponie GmbH „werden gezielt Aufklärungsgespräche geführt“, heißt es seitens des Altmarkkreises. Bei Ordnungswidrigkeiten wird noch einmal verwarnt, „dass bei einem weiteren Verstoß mit Bußgeldern in Höhe von 250 Euro zu rechnen ist.“ Wer nicht da ist, erhält ein Schreiben. Immerhin: Es wird jetzt ernst.