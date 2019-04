Altmark weiter günstig

Magdeburg / Altmark – Die Grundstücks- und Immobilienpreise in der Altmark haben 2018 deutlich angezogen.

Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht 2017/18 hervor, den Landesentwicklungsminister Thomas Webel (CDU) und der Präsident des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation, Jörg Spanier, gestern vorstellten.

Die gute Nachricht: In der Altmark können sich Häuslebauer ihren Traum vom eigenen Grund und Boden dennoch zu den landesweit günstigsten Preisen erfüllen. In Osterburg sind Baugrundstücke in mittlerer Lage ab 20 Euro je Quadratmeter zu haben. Teurer wird es in den Kreisstädten Salzwedel (37 Euro) und Stendal (40 Euro). In Tangermünde gibt es den Quadratmeter Bauland ab 28 Euro, in Gardelegen ab 30 Euro, in Kakerbeck für nur 15 Euro. Zum Vergleich: Magdeburg hat einen Einstiegspreis von 200 Euro je Quadratmeter. Der Landesdurchschnitt liegt bei 58 Euro.

Gewerbetreibende finden in der Altmark ebenfalls preiswerte Flächen, etwa in Kalbe oder Bismark ab 5 Euro je Quadratmeter. Aber auch Lagen in Salzwedel und Stendal sind mit 14 bzw. 15 Euro je Quadratmeter günstig. Der landesweite Durchschnittspreis liegt in diesem Bereich bei 24 Euro je Quadratmeter. Spitzenreiter sind Halle (57) und Magdeburg (70).

Der Preisanstieg für Acker hat sich fortgesetzt. Jedoch wurden 2018 mit 1865 registrierten Verkäufen deutlich weniger als 2017 (2142) verzeichnet. Die teuersten Böden finden sich mit durchschnittlichen 2,35 Euro für den Quadratmeter in der Börde. Im Altmarkkreis wurde 2018 ein Durchschnittspreis von 1,21 Euro und im Landkreis Stendal von 1,27 Euro erzielt.

Gründe für das insgesamt niedrige Preisniveau in der Altmark sieht der Minister in der dünnen Besiedlung und damit der verbundenen Strukturschwäche. Andererseits böten ländliche Räume günstige Wohn- und Immobilienpreise bei hoher Lebensqualität. In diesem Zusammenhang sprach sich Webel gegen eine zusätzliche Wohnungsbauförderung in Großstädten aus. Das würde dazu führen, dass noch mehr Menschen in die Ballungsgebiete ziehen.