Im Schnitt 60 bis 79 Nutzer am Tag

Altmark-Live-Internetseite wurde zum lokalen sozialen Netzwerk

Von: Lydia Zahn

Vor knapp drei Jahren rief Jens Steinführer die Altmark-Live-Internetseite ins Leben, um den lokalen Händlern durch die Pandemie zu helfen. © Zahn, Lydia

Ursprünglich wurde die Internetseite Altmark-Live aus der Not heraus geschaffen, um die lokalen Händler während Corona zu unterstützen. Mittlerweile ist die Pandemie überstanden und die Plattform noch immer ein Erfolg.

Salzwedel – Einst aus der Not heraus geboren, ist die Internetseite Altmark-Live mittlerweile viel mehr, als nur eine Möglichkeit, Regionales online zu kaufen und damit die lokalen Händler zu unterstützen. Die Plattform bietet inzwischen eher einen gesamtheitlichen Überblick, die Möglichkeit der Kommunikation und des Austausches, zeigt Aktuelles, regionale Beiträge, Videos, Fotos, Veranstaltungen und Informationen für Bürger sowie Touristen. Es ist so etwas wie ein soziales Netzwerk aus der und für die Altmark, vor allem für die Hansestadt Salzwedel.

Eine Idee, um die Händler zu retten

Rückblick: Als die Corona-Pandemie kam, kamen mit ihr Abstand und Distanz. Einfach mal eben in ein Geschäft gehen und eine neue Hose, Technik, ein Buch oder Spielzeug kaufen? Das war eine lange Zeit nicht möglich. Doch die Händler, die es so schon nicht leicht haben, standen vor einem gewaltigen Problem. Wie sollten sie die Pandemie und die mit ihr einhergehenden Maßnahmen überleben? Und so kam es, dass Jens Steinführer von STL-Media gemeinsam mit der Werbegemeinschaft um Jost Fischer eine Internetseite ins Leben rief, auf der es den lokalen Händlern auch weiterhin möglich war, ihre Waren zu präsentieren und vor allem zu verkaufen.



„Zu Spitzenzeiten hatten wir um die 200 bis 300 Nutzer am Tag auf der Seite“, blickt Jens Steinführer im Gespräch mit der AZ zurück. Doch wie sieht es derweil aus? Schließlich ist die Pandemie längst vorbei, die Händler haben wieder geöffnet und die Kunden können in den Laden gehen, um etwas zu kaufen. Da stellt sich die Frage, lohnt sich die Verkaufsplattform noch? Steinführer antwortet mit einem entschiedenen „Ja!“. „Der Fokus liegt mittlerweile zwar wo anders, aber die Nachfrage ist weiterhin gegeben“, führt der EDV-Fachmann aus.



Da die Händler immer noch ihre Waren bildlich auf der Internetseite präsentieren, werde dies in den meisten Fällen dafür genutzt, um zu gucken, was es dort überhaupt gibt. „Ich kann mich damit versichern, dass das, was ich suche, auch angeboten wird, bevor ich extra zum Laden laufe“, erklärt Steinführer. Zwar werde ebenfalls noch über die Seite eingekauft, das sei aber eher der kleinere Anteil.



Im Schnitt 60 bis 79 Nutzer am Tag

„Es war ein schleichender Übergang nach der Corona-Pandemie. Wenn Altmark-Live nicht mehr genutzt worden wäre, hätten wir die Seite abgeschaltet, doch das war nicht der Fall“, freut sich Steinführer und erzählt, dass im Schnitt 60 bis 70 Nutzer pro Tag auf die Seite gehen würden. Und damit die Plattform auch weiterhin genutzt wird und erfolgreich bleibt, bleibt Steinführer am Ball.