Alle zusammen – irgendwie

Die Ringer der Wohnsportgemeinschaft „Jenny Marx“ waren am Wochenende in der gleichnamigen Turnhalle im Südbockhorn ebenso wie die Turner und andere Sportler Teil einer neuen Aktion: „Sport verbindet“. Denn auch dort gibt es noch gänzlich unbeantwortete Fragen. Zum Beispiel zum Thema Transphobie. „Das ist die Angst vor Menschen mit nicht eindeutigem Geschlecht“, erklärte Daniel Feuerberg vom Landessportbund.

Was manch einer im täglichen Leben mit einem Schulterzucken abtun würde, stellt den Sport vor Probleme. Etwa beim Geschlecht „divers“. „Wo lässt man diese Menschen im Wettbewerb starten?“, fragt sich nicht nur Daniel Feuerberg. Da könne noch nichts beantwortet werden, das sei ein langer Prozess.

Die Mädchen und Jungen in der Turnhalle beschäftigten sich mit solchen Fragen nicht. Einige von ihnen versuchten sich jedoch beim Ballwurf aus dem Rollstuhl oder verzichteten auf das Augenlicht. Denn auch das Einbinden von Behinderten ist Teil der Integration durch den Sport.

+ Turnerin Johanna Henke macht einen Riesensatz. © Heymann

Lutz Franke, Vorsitzender des Kreissportbundes, hat noch ein anderes herausforderndes Feld aufgetan. Das des Nachwuchsmangels. Zwar seien rund 15.600 Sportler in 163 Vereinen und 35 Sportarten organisiert, doch an einigen Stellen werden erste Risse sichtbar. „Zum Beispiel bei den Fußball-Nachwuchsmannschaften“, führt Franke als Beispiel an. Dort gebe es immer mehr Spielgemeinschaften. Und das, obwohl der Altmarkkreis landesweit noch gut dastehe. Denn die Bevölkerung schrumpft stärker als die Anzahl der Sportler. „So gesehen ein Mitgliederzuwachs“, erklärt der Vorsitzende den hohen Organisationsgrad.