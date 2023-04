Hausärzte haben keine Pflicht zum Testen

Alle Corona-Testzentren in Salzwedel geschlossen

Von: Christian Reuter

Das Testzentrum an der Neuperverstraße wurde schon zum 3. März geschlossen. In Salzwedel impft kaum ein Hausarzt noch gegen das Coronavirus. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt auch nur noch Menschen ab 60 Jahren und bestimmten Risikogruppen eine jährliche Auffrischung. © Christian Reuter

Noch vor einigen Monaten hat uns die Corona-Pandemie täglich beschäftigt und das Thema war nahezu ständig in den Medien präsent. Doch inzwischen hört, liest oder sieht man kaum noch etwas über Covid-19. Infizieren sich überhaupt noch Menschen mit dem Virus, und wird das weiterhin erfasst? Und wo kann man sich noch testen oder impfen lassen? Die Altmark-Zeitung fragte beim Altmarkkreis Salzwedel und in einigen Hausarztpraxen nach.

Salzwedel. „Eine Infektion mit dem Coronavirus ist nach dem Infektionsschutzgesetz weiterhin eine meldepflichtige Krankheit, bei der Labore und Ärzte zur Meldung bei Verdacht, Erkrankung und Labornachweis verpflichtet sind“, informiert Inka Ludwig von der Pressestelle des Altmarkkreises. Die Übermittlung der positiven Laborergebnisse erfolge weiterhin, in der Regel über digitale Schnittstellen, an die Gesundheitsämter. Diese Meldungen werden laut Ludwig im Amt für Verbraucherschutz und Gesundheit erfasst und bearbeitet. Der Erkrankte erhalte nach wie vor einen Genesenennachweis mit dem Datum der Abnahme des PCR-Abstrichs.

Die Zahl der Corona-Fälle ist in den ersten vier Monaten dieses Jahres deutlich zurückgegangen. Gab es im Januar nach Auskunft des Kreises noch 379 gemeldete Covid-19-Fälle, waren es im Februar 218, im März 168 und im April 49 Fälle (Stand 26. April). Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein.



Die telefonische Krankschreibung wurde zum 1. April abgeschafft. Und das war kein Aprilscherz. Für Patienten mit Atemwegserkrankungen heißt das, sie müssen für eine Krankschreibung wieder einen Arzt aufsuchen. Doch was macht man, wenn man sich selbst positiv auf Corona getestet hat? „Nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) wird eine Selbstisolation empfohlen. Eine Isolationspflicht besteht aber nicht“, teilte die Kreispressesprecherin mit. Weiterhin werde empfohlen, den Hausarzt zu kontaktieren, um Symptome zu behandeln sowie sich gegebenenfalls eine Krankmeldung ausstellen zu lassen.

Hausärzte haben keine Pflicht zum Testen

Bei Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehe die Möglichkeit, sich beim Hausarzt testen zu lassen. Allerdings: „Eine Pflicht der Hausärzte, die Testungen durchzuführen, besteht aber nicht. Deshalb sollte bei Bedarf der jeweilige Hausarzt kontaktiert werden“, erklärte Ludwig. Denn durch die gesunkenen Fallzahlen und das Auslaufen der Corona-Test-Verordnung seien die Testzentren geschlossen worden.

Und wo können sich Interessenten noch impfen lassen? „Die Impfzentren sind durch das Land Sachsen-Anhalt nicht mehr finanziert, und somit haben die Landkreise auch nicht mehr die Möglichkeit, zu impfen. Impfstoffe werden daher nicht vorgehalten. Impfungen werden von den jeweiligen Hausärzten durchgeführt“, informierte Ludwig.

Doch impfen die Hausärzte tatsächlich noch? „Wir impfen nicht mehr“, war von einer Schwester der Praxis von Dr. Edita Pociute Kurlaviciene zu erfahren. Die gleiche Aussage kam von der Arztpraxis Dr. Elke Schwertz-Mattner.

Für eine Ampulle sechs Patienten nötig

In der Praxis von Dr. Elke Rodewohl in Pretzier werde ebenfalls nicht mehr geimpft, Begründung: „Es kommen nicht mehr genügend Patienten. Denn für eine Ampulle des Impfstoffs benötigt man sechs Patienten“, hieß es. Impft denn überhaupt noch ein Arzt in Salzwedel gegen den Covid-19-Erreger?



„Wir bieten es noch an. Manche Leute wollen das, bevor sie zur Kur oder in den Urlaub fahren“, teilte Dr. Susanne Mattig mit. Die Nachfrage sei aber stark zurückgegangen, im April seien es bisher erst sechs Patienten gewesen, die sich eine Corona-Impfung abgeholt haben. An Corona erkranken könne man aber immer noch, zumindest eine Krankschreibung habe es infolge dieser Infektionskrankheit in dieser Woche gegeben, sagte Dr. Mattig.