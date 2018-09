Adrett mit einer englischen Note

Salzwedel. Was werden uns die Modezaren in diesem Herbst für Outfits bescheren? Könnten dunklere Farben dominant sein oder wird es für die kommende Jahreszeit ein buntes Farbenspiel geben? Fragen, die nur eine Modenschau beantworten kann.

+ Andrea Bürkner (l.) kommentierte die vorgeführten Modelle und gab Tipps für gelungene Kombinationen. © Hiersc he Deshalb war der Damenausstatter „Style“ an der Burgstraße am Mittwochabend rappelvoll. Inhaberin Andrea Bürkner hat das Geschäft vor gut 19 Jahren eröffnet und hat seitdem immer die neusten Trends auf der Stange. Viele Stammkunden fanden sich zur alljährlichen Modeschau im „Style“ ein. „70 verschiedene Outfits habe ich zu diesem Anlass zusammengestellt“, sagte Bürkner. „Das braucht viele Monate Vorbereitungszeit.“

Es ist nicht einfach, den richtigen Geschmack einer Dame zu finden, besonders wenn es um das richtige Outfit geht. Andrea Bürkner kennt die Vorlieben ihrer Kundinnen und weiß ganz genau, was diese wollen.

+ Ein Rock und ein kuschliges Oberteil runden das Outfit ab. © Hiersche Der Sommer war in diesem Jahr heiß. Der Übergang vom Winter in die heiße Jahreszeit war schnell. Ebenso schnell wechselten die Outfits. Es wurde nur wenig Übergangskleidung gekauft. Ein Faktor, den Geschäftsinhaber nicht steuern können, egal wie bezaubernd die Kollektion ist. Bürkner reagierte. „Auch die Ware für den nächsten Frühling ist schon eingekauft“, sagte die Geschäftsfrau. Sie weiß aber auch: „Es ist immer ein Risiko.“ Da zählt Erfahrung und Fingerspitzengefühl.

Zurück zur Modenschau: Die neue Jahreszeit ist eingeläutet. In Mailand ist die „Milan Fashion Week“ vorbei. Italienisches Flair auch in Salzwedel. Sechs Models präsentierten den weiblichen Gästen gut 70 Outfits in sechs Durchgängen. Adrett und mit englischer Note kam der erste Lauf über den Catwalk.

In der nächsten Runde erschienen die Models zum Chris de Burgh-Song „Lady in red“ komplett in Rot. Teils knallig, aber auch dezent – die Grundfarbe schimmerte immer durch. Sehr speziell mit einem eigenen Touch ging es zum nächsten Thema: Diesmal waren es Kombinationen mit Leder.

In der Pause erfreuten die „Zaunkönige“ ein Ständchen. Mit dem Lied „Der Mond ist aufgegangen“ rundeten sie die kleine Modenschau ab, die bis in die späten Nachtstunden Andrea Bürkner und ihr Team auf Trab hielten. Viele der anwesenden Damen, darunter auch Salzwedels Bürgermeisterin Sabine Blümel, holten sich Anregungen für ihren nächsten Einkauf. Eines ist jetzt schon Fakt: Der Herbst wird richtig stylisch.

Von Paul W. Hiersche