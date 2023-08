Acht Jungtiere aus Salzwedel und Umgebung mit Sendern ausgestattet

Von: Armon Böhm

Die beiden weiblichen Weißstörche aus Cheine wurden am 12. Juli mit Sendern bestückt. Noch ist unklar, ob sie in Richtung Osten oder Westen ziehen werden. © Koberstein, Thomas

Acht altmärkische Weißstörche wurden dieses Jahr mit Sendern bestückt. Salzwedels Storchenbetreuer Thomas Koberstein erklärt, warum die Flugbahnen der Störche verfolgt werden und was den Raum Salzwedel besonders macht.

Salzwedel – Ganze acht Weißstörche in und um Salzwedels Ortschaften wurden dieses Jahr von der Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg mit einem Sender ausgestattet, um zu verfolgen, wo es sie für ihre Überwinterung hinzieht. Im AZ-Gespräch erklärte Storchenbetreuer Thomas Koberstein, warum ihre Flugbahnen verfolgt werden und vor welcher Entscheidung die 2023 geschlüpften Jungstörche stehen.

Aus Cheine stammen zwei weibliche und aus Henningen drei männliche Weißstörche, die erfolgreich mit Sendern bestückt wurden. Ein männlicher von insgesamt drei Jungstörchen konnte in Mahlsdorf besendet werden. „Am Tag der Besendung flogen seine Geschwister davon. Einer zur Kirche und der andere zur Kneipe“, schilderte Koberstein. Auch in Siedenlangenbeck in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf waren es zwei männliche Störche.



Mahlsdorfer voraus

Während sich die beiden Cheiner mit den Kennzeichnungen X1F18 und X1K19 seit dem 14. August auf einem Feld bei Valfitz mit einer Gruppe von etwa 20 Störchen stärken, zog es die Geschwister aus Siedenlangenbeck in Richtung Osten. X04K1 befindet sich, Stand 17. August, in der Region um Rostenice-Zvonovice in Tschechien und X04P2 nördlich von Gera in Sachsen.

Die drei Henninger Brüder X02F5, X02H9 und X03H1 haben ihren Heimathorst, außer für kleinere Tagesausflüge, bisher nicht verlassen.

Störchin X1F18 und ihre Schwester stärken sich aktuell noch auf einem Feld bei Valfitz, bevor die Reise losgeht. © Koberstein, Thomas

Ganz anders sieht es wiederum beim Mahlsdorfer X52K6 aus, der sich bereits in der Türkei befindet. Da sein Sender am 15. August keine Koordinaten übermittelte, ist nicht bekannt, wann und wo der Jungstorch den Bosporus überflog. Stand Donnerstag befindet er sich allerdings nördlich von Fincanburnu in der Provinz Kütahya.



Als Hintergrund, warum die Flugbahnen der Störche verfolgt werden, erläuterte Thomas Koberstein, dass es zwei Zugrichtungen gibt. Einmal in den Westen und einmal in den Osten. „Beim Raum Salzwedel handelt es sich um ein Zugscheidengebiet. Das heißt, dass es hier sowohl Populationen von Ost- als auch von Westziehern gibt“, führte der Storchenbetreuer aus.



Sender zur Forschung

Über die Sender will das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie erforschen, wann ein Storch sich entscheidet, zum West- oder Ostzieher zu werden, und welche Faktoren dies beeinflussen. Denn egal ob Partner, Geschwister oder Eltern und ihre Jungen, die Richtung der Störche kann im Zugscheidengebiet variieren.



2022 wurden sieben altmärkische Weißstörche mit Sendern bestückt, von denen nur zwei zurückkehrten, wobei ein dritter namens Moritz erst auf dem Rückflug im Wendland an einem Strommast verendete. Manche flogen nur recht kurze Strecken, wie nach Spanien und Marokko, und andere überwinterten im Senegal oder sogar in Südafrika.



Wer nichts über die Störche verpassen will, kann diese mit ihren Kennzeichnungen auf der Seite movebank.org oder über die App Animal Tracker verfolgen sowie tägliche Neuigkeiten auf storchenhof-loburg.de lesen.