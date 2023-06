Facebook doch genutzt

71-jähriger Altmärker für den Besitz von Kinder- und Jugendpornografie verurteilt

Von: Armon Böhm

Teilen

Vor dem Salzwedeler Amtsgericht musste sich am Dienstag ein 71-jähriger Rentner verantworten. Der Vorwurf: der Besitz und das Verschicken von kinderpornografischen Inhalten. © Böhm, Armon

Ein 71-jähriger Rentner aus der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf musste sich am Dienstag für den Besitz sowie das Verschicken von kinder- und jugendpornografischen Inhalten vor dem Amtsgericht der Hansestadt Salzwedel verantworten. Zwar wollte der frühere Lkw-Fahrer zunächst nichts von solchen Inhalten gewusst haben, doch ein eher zurückhaltendes Geständnis führte letztlich zur Verurteilung in einem der insgesamt zwei Anklagepunkte.

Salzwedel – Am 30. Mai 2020 soll der nun 71-jährige Altmärker laut Anklageschrift ein Video über Facebook verschickt haben, indem ein minderjähriges Mädchen beim Sex mit einem erwachsenen Mann zu sehen war. Das Landeskriminalamt führte am 27. Oktober 2021 eine Hausdurchsuchung beim Angeklagten durch und stellte CDs, Speicherkarten sowie das Handy des Rentners sicher. Insgesamt fünf Videos mit Minderjährigen, die sexuelle Handlungen mit Erwachsenen praktizierten, wurden auf besagtem Handy gefunden.

Selbst überrascht

Zusätzlich war vor Gericht von mehreren Bildern die Rede, die entblößte Minderjährige in sexualisierter Körperhaltung zeigten. „Ich habe die Bilder nie zuvor gesehen“, sagte der 71-Jährige, der laut eigenen Angaben überrascht gewesen sei, als die Polizei ihm die gefundenen Beweismittel zeigte. Auch Facebook würde der Rentner nicht nutzen. „Ich benutze mein Handy nur zum Telefonieren und für WhatsApp“, war sich der Angeklagte bei der Befragung von Richter Dr. Klaus Hüttermann sicher.



Doch das Facebook-Profil, von dem zahlreiche Chatverläufe in den Beweisunterlagen einzusehen waren, trug nicht nur den Namen des Angeklagten, sondern auch den früheren Lkw des 71-Jährigen als Profilbild. Auch gab er an, eine Frau, die ihm eine kinderpornografische Datei mit Zugriff auf eine Internetseite schickte, auf der sich solche Inhalte herunterladen ließen, gekannt zu haben. Die Datei selbst, die sich mitten in den Chatverläufen befand, habe er aber nie gesehen.



Facebook doch genutzt

Hüttermann machte deutlich, dass er dem Angeklagten nicht glaubte. Nach einer Besprechung mit seinem Verteidiger gab der Rentner doch an, Facebook ebenfalls genutzt zu haben. Die Datei sei ihm aber dennoch unbekannt. Allerdings gab er auch an, dass er im Jahr 2020 mit Prostatakrebs kämpfen musste. Aufgrund dessen könne es sein, dass er damals falsche Entscheidungen traf. Doch auch dies kaufte ihm der Richter nicht ab. „Die Videos, die auf ihrem Handy gefunden wurden, landeten dort zwischen 2014 und 2016“, äußerte der Richter. Und auch besagter Chatverlauf stammt aus der Zeit vor dem Krebs. „Außerdem ließ sich zurückführen, dass die Videos alle über WhatsApp auf ihr Handy gelangten“, ergänzte Hüttermann, womit auch die erste Angabe, er nutze nur WhatsApp, zum Verhängnis wurde.



Dezentes Geständnis

Der Richter räumte die Option ein, den ersten Vorwurf, also das Verschicken der Inhalte, fallen zu lassen, da dies vor der Verschärfung der Gesetzeslage passierte und somit die Strafe dafür geringer sei, als beim Besitz, für den nach heutigem Strafmaß verurteilt werden konnte. Voraussetzung war dafür allerdings ein Geständnis.



Erneut zog sich der Rentner zurück und gab schließlich mehr oder minder zu: „Ich hatte als einziger Zugriff auf mein Handy und irgendwie sind die Videos darauf gelandet.“ Somit kam es zum Urteil von einem Jahr und zwei Monaten Haft, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung, und einer Geldstrafe von 1137 Euro, die der Verurteilte an den Kinderschutzbund überweisen muss. Hüttermann machte deutlich: „Tun Sie das wieder, werden Sie erwischt. Und dann geht es direkt ins Gefängnis.“