25. Hansefest in Salzwedel lockt zahlreiche Gäste in die Innenstadt

Von: Christian Reuter

Die Radio Brocken Dance Crew brachte viel Schwung auf die Bühne der „Burggarten Arena“. © Bernd Zahn

Drei Tage Party hieß es von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juli, in Salzwedel: Das 25. Hansefest wurde gefeiert. Zahlreiche Besucher zog es bei bestem Sommerwetter in die Innenstadt. Das Jubiläumsfest hatte auch zwei Premieren zu bieten: Der 1. Hansefest Grand Prix wurde ausgetragen und erstmals gab es einen Gottesdienst auf dem Autoscooter.

Die Feuer- und Lichtshow begeisterte das Publikum vor der Bühne „Historischer Hanse-Markt“. © Bernd Zahn

Salzwedel. Für die Gäste gab es ein buntes Unterhaltungsprogramm auf drei Bühnen: im Burggarten, an der Mönchskirche und auf dem Historischen Hansemarkt. In der Mönchskirche selbst luden ein großer Kunsthandwerkermarkt und eine Kunstausstellung zum Verweilen ein.

Gute Stimmung herrschte bei kleinen und großen Besuchern vor der Radio-Brocken-Show-Bühne. © Bernd Zahn

Am Sonntag wurde ein ökumenischer Festgottesdienst gefeiert, aber nicht, wie sonst üblich, auf einer Bühne, sondern auf dem Autoscooter. Der Gottesdienst wurde von der Pfarrerin Annette von Biela, dem Schaustellerpfarrer Klaus Zebe und dem Posaunenchor unter der Leitung von Kantor Roland Dyck gestaltet.



Premiere in Salzwedel: Der ökumenische Festgottesdienst wurde auf dem Autoscooter gefeiert. Besucher aus allen drei Salzwedeler Stadtgemeinden nahmen daran teil. © Christian Reuter

Am Gottesdienst nahmen alle drei Salzwedeler Stadtgemeinden teil. Thema war das „Unterwegssein mit Jesus“, sagte Annette von Biela, die am 1. September ihre neue Stelle als Superintendentin in Altenburg antreten wird.



Das Salzwedeler Hansefest war am Freitag, 7. Juli, durch den Bürgermeister Olaf Meining (3.v.l.) offiziell eröffnet worden. © Bernd Zahn

Besonders die Jugend hatte auf dem Rummel ihren Spaß. Fly-over heißt dieses Fahrgeschäft. © Christian Reuter

Irische Folk-Musik spielte die Band Green Valley aus Jävenitz an der Mönchskirche. © Christian Reuter