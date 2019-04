„Wird von allein nicht schöner“

Der mit viel Aufwand entwickelte Wegweiser auf dem Hilliges-Platz erinnert noch immer an ein gerupftes Huhn. Das soll sich nun endlich ändern. Foto: hertzfeld

Osterburg – Dass der besondere Wegweiser auch zum Stadt- und Spargelfest im Mai nicht repariert ist, kann und will sich Klaus-Peter Gose nicht vorstellen. Der frühere Hingucker für Einheimische und Touristen ist fast auf den Monat genau vor einem Jahr demoliert worden.

Die Konstruktion mitten auf dem August-Hilliges-Platz sah lange Zeit wie ein gerupftes Huhn aus, mittlerweile ist es nur noch ein einziges Trauerspiel. „Sie wird von allein natürlich nicht schöner“, zeigt sich Osterburgs Ortsbürgermeister mit der Situation zunehmend unzufrieden. Immer öfter werde er auf die unschönen Reste angesprochen.

Weder die Handwerker noch seine Mitstreiter und er könnten etwas für die Situation, verteidigt sich der CDU-Mann im Gespräch mit der AZ. Weil die neuen Tafeln nicht mehr aus Holz sein sollen, müssen Alternativen gefunden werden, die an Träger und in Rillen passen und nicht zu schwer für das Gesamtwerk sind. „Keine leichte Aufgabe, es wurde einiges probiert und wieder verworfen.“ Der Ortschef hält nach wie vor auch Plastik für möglich, doch laufe es wahrscheinlich auf Aluminium hinaus. „Eines ist uns allen wichtig: Es soll möglichst noch bis zum Stadtfest gelingen.“ Osterburg feiert vom 10. bis 12. Mai.

Der Wegweiser sei mutwillig, ja in absolut böser Absicht, zerstört worden, ist Gose nach wie vor überzeugt. Er habe damals Anzeige bei der Polizei erstattet. „Die Täter sind noch immer unbekannt, jedenfalls weiß ich nichts anderes.“ Wahrscheinlich bleibe die Sachbeschädigung auch weiterhin unbestraft. Im Sommer 2016 war der Wegweiser aufgestellt worden. Kommunalpolitiker Gose hatte die Idee, investierte selbst Zeit und Energie, bekam Rückenwind im Ortschaftsrat und Unterstützung von Sponsoren. Die Umsetzung erfolgte schließlich im Zuge eines Projektes des Osterburger Gymnasiums.

Auf Förderer hoffen Gose und Mitstreiter auch für den neuen Wegweiser, der geschätzte 1800 bis 2000 Euro kosten wird. „Was vom Rest erhalten werden kann, wird erhalten, vieles wird neu und aus anderem Material sein.“ Die Orte bleiben dieselben. Eine Tafel weist in Richtung Markgraf-Albrecht-Gymnasium, 403 Meter entfernt. Auch die Wege in Osterburgs polnische Partnerstadt Wielun, zur nördlichsten Stadt Europas, Hammerfest in Norwegen, und nach Brüssel, Sitz der Europäischen Union, werden wieder aufgezeigt. Dazu die Entfernung nach Wellington, Sydney, Oslo, Kapstadt und weiteren Orten.

Für den Ortsbürgermeister war und ist der besondere Wegweiser das i-Tüpfelchen auf dem sanierten und neu gestalteten Hilliges-Platz im Herzen der Biesestadt, im Sommer 2015 wurde das Areal feierlich eingeweiht. Osterburg will touristisch spürbar zulegen, der Richtungsanzeiger soll das Angebot bereichern. Nur wenige Meter weiter befindet sich der Stein der deutschen Einheit, ein Geschenk aus dem nordrhein-westfälischen Oerlinghausen. „Wir müssen unsere Heimat für Gäste und uns weiterentwickeln und interessanter machen“, sieht sich der Kommunalpolitiker auf dem richtigen Weg. Gerade kleine Projekte wie die Städtetafeln stifteten Wissen und Identität.

VON MARCO HERTZFELD