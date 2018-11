Die Wehr wappnet sich

Und: Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute können das Gefährt aktuell auch noch nicht nutzen, da sie es – platt gesagt – erst kennenlernen müssen. Wenn Ausbau und Schulung absolviert sind, kann das hochmoderne Fahrzeug, welches den über zwei Jahrzehnte alten Vorgänger abgelöst hat, zum Einsatz kommen. Es fasst stolze 2500 Liter Löschwasser.

+ „Wasser marsch!“ hieß es am Sonnabend für die Brandschützer aus Osterburg. Am Krebsweg wurde ein Truppmannlehrgang absolviert. © Klos

Stichwort Schulung: Während sich ein Teil der Brandschützer vor dem neuen Wagen fürs Foto aufstellen ließen, war ein anderer Teil der Truppe am Krebsweg eingeteilt. Dort wurde ein Truppmannlehrgang organisiert, welcher sich praktisch mit dem Legen einer Wasserstrecke beschäftigte, wobei das Nass in einen Löschteich in Sichtweite der Agrar-Anlage und der Lebenshilfe-Werkstätten spritzte.