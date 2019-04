Wasmerslage: Klage gegen Schweinemast-Betrieb mit 23:1 Stimmen angenommen

Osterburg – Das Votum war eindeutig: Mit 23 Stimmen bei einer Gegenstimme hat der Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen, dass die Hansestadt Osterburg gegen die Erweiterung der Schweinemastanlage in Wasmerslage klagen wird.

Die Bürger der Stadt nahmen großen Anteil an der Entscheidung. Rund zwei Dutzend Zuschauer waren anwesend, darunter viele Vertreter der Bürgerinitiative Wasmerslage. Der offene Brief der LFD Holding, der Muttergesellschaft der Mesa Agrar GmbH (AZ berichtete), wurde kritisiert.

„Ein Tag bevor der Stadtrat über die mögliche Klage entscheidet, erreicht uns dieser Brief. Das ist einfach plump“, fand Michael Handke, Fraktionsvorsitzender der CDU im Osterburger Stadtrat deutliche Worte. „Die hätten vor Jahren auf uns zukommen müssen, aber da ist nichts passiert.“

Auch Bürgermeister Nico Schulz (CDU) nahm kein Blatt vor dem Mund. Er störte sich vor allem daran, dass das Landesverwaltungsamt und auch die Politik dem Unternehmen zu sehr entgegengekommen sei. Am 2. Juli 2016 hat die Mesa Agrar GmbH einen Bauantrag gestellt. Ab dem 5. Juli galten die Änderungen im Baurecht. Diese geben Städten mehr Mitspracherecht bei großen Bauprojekten. „Es entzieht sich meiner Kenntnis, dass jemals ein neues Gesetz mitten in einem Monat und nicht zu Beginn in Kraft getreten ist. Das ist absolut unüblich“, so Schulz.

Ein weiterer Aspekt, der dem ersten Bürger der Stadt sauer aufstieß, war die Tatsache, dass der Betreiber der Mastanlage bei der Genehmigungsbehörde, dem Landesverwaltungsamt, einen Tag vor dem Ende einer Frist, bis zu der wichtige Dokumente nachgereicht werden mussten, um Aufschub bat und dieser trotz dieser kurzen Zeitfrist gewährt wurde. „Da sah man doch schon, dass Alles auf die Genehmigung des Projekts hinauslief“, vermutet Schulz.

Darauf, dass es eine Klage geben wird, war die Stadt lange vorbereitet, da man davon ausgegangen sei, dass entweder die Stadt selbst oder der Betreiber der Anlage vor Gericht ziehen würde, falls er keine Genehmigung erhalten hätte. Der Rechtsstreit könnte mehrere Jahre dauern.

VON TOBIAS HENKE