Spargel-Ikone verpasst das Fest

Osterburg – Das Spargel-Denkmal Einheimischen und Gästen schon zum Stadt- und Spargelfest im Mai zu servieren, gelingt nicht. „Es wird einfach zu knapp. Diesem Zeitdruck haben wir uns aber auch nie ausgesetzt“, meint Klaus-Peter Gose.

Der Ortsbürgermeister der Spargelstadt hat zwei Daten im Kopf: Das Kunstwerk aus Bronze könnte am 12. August aufgestellt werden, an diesem Tag vor 90 Jahren wurde die Deutsche Spargelhochzuchtgesellschaft in Osterburg gegründet. Oder aber am 6. Oktober, wenn sich Spargelvater August Huchels Geburtstag zum 130. Mal jährt. Der Standort ist bereits bekannt, der August-Huchel-Platz.

Eine Büste sollte es nie werden, den CDU-Mann erinnern solche Formen allzu sehr an die DDR-Zeit und den Umgang mit sozialistischen Helden. Leicht und aussagekräftig zugleich soll an den Vorzeige-Züchter Huchel erinnert werden. „Es entsteht eine Spargelplatte und kein Teller, das gehört sich einfach so“, meint Gose mit Augenzwinkern. Und natürlich gehöre dazu auch ein Spargelheber, normales Besteck schafft es nicht ins Kunstwerk. „Sieben Stangen gehören für einen Altmärker gemeinhin zu einer ordentlichen Spargelmahlzeit. Wir lassen ein paar Stangen mehr auf die Platte packen“, beschreibt Gose im AZ-Gespräch.

Das Kunstobjekt soll gut 60 mal 35 Zentimeter messen und auf groben Granitstein thronen. „Wie hoch dieser sein wird, ist noch nicht ganz raus, vielleicht reicht er bis zum Bauchnabel.“ Der Ortsbürgermeister hofft, ein passendes Exemplar im städtischen Lager zu finden. Großartig Geld soll der Stein jedenfalls nicht kosten. Die Rechnung für das Kunstobjekt ist noch längst nicht geschrieben, Gose schätzt die Kosten auf circa 7000 Euro. Die Chancen auf Fördergeld seien gut, wenn nötig, ließen sich womöglich auch Sponsoren gewinnen. „Dieses Projekt ist vielen Menschen wichtig, das ist zu spüren.“

Die Spargelstädter haben nach einiger Suche in Wilfried Hann und dessen Frau passende Partner gefunden. In der Kunstgießerei im Landkreis Märkisch-Oderland soll die Spargelplatte für den August-Huchel-Platz am Rand der Altstadt entstehen. Die Gespräche zu Inhalt und Gestaltung seien schon weit gediehen, lässt Hann die AZ in dieser Woche auf Nachfrage wissen. Für Vertrag und Startschuss bedürfe es allerdings noch einiger Büroarbeit. Die Zeit für eine Veröffentlichung von konkreten plastischen und zeichnerischen Vorstellungen in der Zeitung sei deshalb einfach noch nicht reif.

Gose kann sich das kunstvolle Denkmal auch bereits so vorstellen. „Es wird unsere Stadt bereichern, den Touristen gefallen“, ist er überzeugt. Das Projekt hat viele Väter. Thorsten Schulz, Vorsitzender des Wirtschaftsinteressenrings, habe die Idee gehabt. Kreismuseumschef Frank Hoche und Norbert Lazay, Vorsitzender des Altmärkischen Heimatbundes, hätten Recherche und Facharbeit geleistet. Der Ortschaftsrat trage das Vorhaben, Nico Schulz (CDU), Bürgermeister der Einheitsgemeinde, fände es klasse. Mit im Boot sei die BIG-Städtebau, und auch Stadtplaner Henri Gnauert befürworte das Projekt.

