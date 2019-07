Schliecksdorf: Großgarage und Fahrzeuge darin geraten in Brand

Es stehen nur noch die Grundmauern

+ © Polizei Von der Großgarage stehen nach dem Brand nur noch die Grundmauern. © Polizei

pm/mih Schliecksdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache ist am frühen Samstagmorgen gegen 5.27 Uhr eine Garage/Hobbywerkstatt in Schliecksdorf in Brand geraten.