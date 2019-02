Osterburgs Stadtchef Nico Schulz will Eltern bei Tagesstätte sparen helfen

Beiträge und Gesetz: Bürgermeister sieht heißes Eisen und die Kommune noch stärker in der Pflicht

+ © Hertzfeld Ein Fest mit Eltern in der Tagesstätte „Jenny Marx“. Die Einrichtung ist die größte der Einheitsgemeinde. © Hertzfeld

tz Osterburg – Die Elternbeiträge in den städtischen Kindertagesstätten in Osterburg sollen nicht steigen. „Dafür werde ich mich im Stadtrat weiterhin einsetzen“, sagt Nico Schulz. Das Land kündige eifrig höhere Zuweisungen für die Kommunen an, um Eltern zu entlasten.