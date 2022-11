Osterburg: Zwei Tote bei Feuer in Osterburger Wohnhaus

Von: Antje Mahrhold

Die Osterburger Feuerwehr muss am 30. Oktober zu einem Brandeinsatz ausrücken. © Freier Mitarbeiter

Nach einem Brandeinsatz in Osterburg sind zwei Todesfälle zu beklagen. Brand- und Todesursache sind bislang noch unklar.

Osterburg - Der Brand eines Hauses am Düsedauer Weg sorgte am Sonntag, 30. Oktober, für einen Feuerwehreinsatz in Osterburg. Die beiden Hausbewohner seien von den Feuerwehrleuten aus dem brennenden Objekt geholt worden, erfährt die AZ von Stadtwehrleiter Sven Engel. Der Notarzt habe danach den Tod der beiden Personen festgestellt.