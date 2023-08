Neue Runde um marodes Schild

Von: Antje Mahrhold

Teilen

uel_osterburg_12_00_32_5270.jpg © Antje Mahrhold

Osterburg – „Ich glaube, wir unterschätzen dieses Thema“, hat Osterburgs AfD-Fraktionsvorsitzende vor knapp zehn Monaten mehr oder minder zähneknirschend erfolglos um eine Arbeitsgruppe Wirtschaft im Stadtrat der Biesestadt gekämpft

Nach dem Vorbild eines erst vor kurzer Zeit frisch ins Leben gerufenen Untergremiums für den Finanzausschuss um Vorsitzenden Michael Handtke (Freie Stadträte) plädierte Sandra Matzat Ende Oktober für eine neue Riege, die sich um Gewerbe, Handel und Dienstleistungsbranche in und um Osterburg kümmern sollte. „Eine aktive Wirtschaftsförderung ist das Hauptanliegen“, begründete die Dobbrunerin den Vorschlag, den sie bereits etwa vier Monate zuvor eingereicht hatte.



An dem Abend im Schultreff an der Hainstraße sprach Matzat nicht zuletzt eine Art Osterburger Langzeitärgernis an, als sie Zustand und offensichtlich eher negative Außenwirkung der Werbetafel an der viel befahrenen Bundesstraße 189 thematisierte. Firmenakquise sei aber gerade im Hinblick auf die entstehende Autobahn 14 „ganz wichtig“. Doch das Schild, das freie Gewerbeflächen im Namen der Einheitsgemeindeverwaltung auf aktuell äußerst schmuddelig wirkende Art anpreist, mache stattdessen einen desolaten Eindruck. „Dort ist bis heute nicht passiert“, gab sie zu Protokoll.



In das gleiche Horn hat ihr Fraktionsmitglied Bernd Riedner gestoßen. Im jüngsten Bau- und Wirtschaftsförderungsausschuss erinnerte er daran, dass eine Debatte über Zustand und Zukunft des Schildes noch immer nicht zustande gekommen sei. Beratenswert sei seiner Ansicht nach, ob und wie die Beschriftung künftig gestaltet werden solle. Den Vorschlag hatte Riedner zum Ende der Sitzung im Tagesordnungspunkt „Anfragen und Anregungen“ verkündet.



Diese Forderung blieb nicht ungehört, sondern soll am 21. August öffentlich diskutiert werden. Die Tagesordnung des Bau- und Wirtschaftsförderungsausschusses um Vorsitzenden Matthias Lenz (Freie Stadträte) listet unter Punkt neun des öffentlichen Teils einen lokalpolitischen Austausch zum Thema „Hinweisschild im Gewerbegebiet ‘Am Schaugraben’ an der B189“ auf. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Keller-Sitzungsraum der Stadtverwaltung. Die Bedeutsamkeit des Kümmerns um die örtliche Wirtschaft hatte zuletzt auch der Ausschussvorsitzende selbst unterstrichen. Für eine Mitarbeit seinerseits in der vorgeschlagenen Wirtschaftsgruppe jedoch mangele es dem Meseberger schlicht und ergreifend an der nötigen Zeit, hatte Lenz seinerzeit um Verständnis gebeten.