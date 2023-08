Mit Pompons für die Premiere fit

Von: Antje Mahrhold

Teilen

Mit Lisa Markholz üben Osterburger Lebenshilfe-Bewohner fürs Sommerfest. © Antje Mahrhold

Osterburg – Männermangel herrscht Mittwochvormittag im Sportraum an der Düsedauer Straße zur vorletzten Probe einer großen Premiere beim Sommerfest der Lebenshilfe.

Als die AZ das quirlige Treiben zwischen Minifußballtor und Tischtennisplatte miterleben darf, stimmt Andreas Gabalier in schönstem Hulapalu-Partysound in den Trainingsgrad der zweiten von insgesamt drei Tanzgruppen ein. „40 Grad am Dancefloor“ dröhnt es entlang der Sprossenwand, während alle Augen auf Lisa Markholz gerichtet sind.

Die 34-Jährige ist AZ-Lesern bereits durch ihr Engagement für eine Kindersportgruppe in Flessau bekannt. Aktuell animiert die Physiotherapeutin 31 Lebenshilfe-Bewohner für einen Auftritt, der am 26. August im Kalender steht (siehe Infokasten). Zwischen 18 und 60 Lenze zählen Markholz’ Tanzschüler. Exakt drei Männer machen mit.



„Wir sind die Flowers“, wedelt die Truppe ausgelassen und selbstbewusst zugleich mit knallbunten Pompons. Die spaßauslösenden Requisiten passen dann beim nächsten Stück mehrfach ins Bild, denn die sich nach dem englischen Begriff für Blume benannte Gruppe durchrundet nun zum Song „Flowers“ der US-amerikanischen Sängerin Miley Cyrus mit jeweils zwei bunten Quasten in Händen die Probebühne. „Die Pompons kann man auch Puschel nennen“, legen Teile der Gruppe Wert auf eine weitere mögliche Bezeichnung für das Tanzutensil.



Es sei das erste Mal, dass die 34-Jährige von der Lebenshilfe engagiert worden sei. Verantwortliche des Osterburger Selbsthilfeverbands blicken mit Freude auf die Existenz der neuen Tanzgruppe. Die Zusammenarbeit mit den Tanzschülern klappe prima. „Wir lassen sie nicht mehr weg“, blicken einige Gruppenteilnehmer bereits besorgt auf das nahende Trainingszeitende mit der Physiotherapeutin. Doch für Trübsal bleibt keine Zeit, schließlich muss noch der Auftrittsteil geübt werden, den in gut einer Woche alle gemeinsam zeigen. Mit dabei sind dann auch die „Confettis“ und die „Lollipops“, wie die beiden anderen beiden Gruppen heißen. Bei der Auswahl der Namen habe man sich bewusst für englische Begriffe entschieden, erläutert Markholz.



„Viel trinken ist gut und wichtig“, ruft die 34-Jährige erneut zu einer Trinkpause. Die Stimmung ist ausgelassen, alle haben sich sichtlich angestrengt, doch keiner hat genug. Und so startet die Tanzgruppenleiterin nach einem kräftigen Schluck Wasser letzte Probenschritte im Zumba-Stil, denn auch mit dem weltweit beliebten Tanz-Fitness-Programm kennt sich die Flessauerin aus. Wie das alles in wenigen Tagen beim Publikum ankommt, darauf ist auch Markholz gespannt.



Premiere im Blick • In der Lebenshilfe Osterburg, die als gemeinnützige Gellschaft (gGbmH) firmiert, sind aktuell rund 140 Mitarbeiter angestellt. Sie betreuen rund 460 Kinder und Erwachsene.

• Die Lebenshilfe Osterburg wurde am 20. September 1990 gegründet. Sie verfügt über Frühförderung, Kindertagesstätte „Waldzwerge“ in Flessau, Werkstätten, Tagesförderung und Angebote für Rentner. Der Hauptstandort Düsedauer Straße ging 1996 in Betrieb.

• Am Sonnabend, 26. August, wird um 10 Uhr zum Sommerfest eingeladen. Dann tritt zum ersten Mal die neugegründete Lebenshilfe-Tanzgruppe auf