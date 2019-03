Fairplay-Soccer-Tour macht Anfang Mai erstmals Station in Osterburg

Viel mehr als nur Fußball

+ © Henke René Tretschok (Mitte, kniend) rührte gemeinsam mit Sponsoren im Osterburger Gymnasium die Werbetrommel für ein Fußballturnier, das in diesem Jahr auch in der Lindensporthalle ausgetragen wird. © Henke

Osterburg – „Eines der größten Jugendsozialprojekte in ganz Deutschland“, so umschrieb Ex-Fußballprofi Rene Tretschok beim Termin im Markgraf-Albrecht-Gymnasium (MAG) die „Fairplay-Soccer-Tour“, die in diesem Jahr erstmals in Osterburg Station macht und an der im vergangenen Jahr über 20.000 Schüler aus ganz Deutschland teilgenommen haben.