Historisches Grün will erhalten sein

Drei-Tage-Seminar ruft nach Krumke und Krevese / Angelverein mit im Boot

+ © Antje Mahrhold Brautpaare sorgen für frisches Grün an der Liebesbank im Krumker Schlosspark. © Antje Mahrhold

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Antje Mahrhold schließen

Krumke/Krevese – Mit „viel Spaß bei der gemeinsamen Arbeit“, wie ein Infoblatt verspricht, wird in einem dreitägigen Parkseminar Anfang November dem wertvollen Grün im Schlosspark Krumke und im Gutshofpark Krevese gartendenkmalpflegerisch zu Leibe gerückt.

Das von der Biesestadt mit dem landesweiten Netzwerk „Gartenträume“ sowie den Kreveser Gutshausinhabern Ralf Engelkamp und Rainer Kranz organisierte Stelldichein setzt auf das Mitbringen von Arbeitshandschuhen, Werkzeug und Arbeitsgerät. Es bietet Unterkunft im Schlafsaal des Dorfgemeinschaftshauses Rossau, sofern nicht Zimmer in der Osterburger Pension „Zum Kanzler“ oder im Landhof Neulingen nahe Arendsee favorisiert würden, wie in der Einladungsbroschüre aufgelistet ist.

+ Der Gutspark Krevese entstand im 19. Jahrhundert als englischer Landschaftsgarten. © Antje Mahrhold

Ziel des Seminars sei es, „am Erhalt der Gartenkunstwerke mitzuwirken“. Außerdem gebe der Einsatz auf den idyllischen Arealen am Krumker Kavaliershaus und am Kreveser Herrenhaus Gelegenheit, um „wertvolle Erfahrungen auszutauschen“. Das Stelldichein beinhaltet am ersten Abend (Programm siehe Infokasten) auch einen Vortrag von Landschaftsarchitektin Anja Brückner aus Jederitz bei Havelberg, die die Restaurierung des Schlossparks zwischen 2005 und 2007 gemanagt hat.



Fachlich vorbereitet wird das Seminar nach Angaben der Veranstalter unter anderem von Bauamtsmitarbeiter Heiko Karg, Stadtgärtner Norman Sengstock und Heike Tenzner vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Als Kooperateure fungieren demnach der Dorfverein Krumke, der Förderverein Schloss Krumke und die Gruppe Handwerk des Angelvereins Osterburg.



Auf der Aufgabenliste der insgesamt zwei Arbeitseinsätze am 4. und 5. November stehen dem Programm zufolge Baum- und Strauchpflanzungen, das Pflanzen von Gräsern, Stauden und Bodendeckern, der fachgerechte Schnitt von Obstbäumen, Rosen und Lavendel, das Entfernung von wildem Gehölzaufwuchs, das Abstechen von Wegesrändern sowie das Abstreuen von Parkwegen. Auch sollen Frühlingszwiebeln ins Erdreich gebracht werden. Am Schlossteich Krumke sollen Wasserpflanzen Einzug halten und Uferbefestigungen, sogenannte Faschinen, entstehen.