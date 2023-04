Kunrauer Freibad: Zusammenarbeit mit Klötze „nicht optimal“

Von: Wolfram Weber

Die Mitglieder des Kunrauer Freibad-Fördervereins sahen sich interessiert die Umbaupläne an. © Wolfram Weber

Der Nutzungsvertrag fürs Freibad-Außengelände und die Erneuerung des Fördermittelantrags fürs Bundesprogramm plant der Kunrauer Förderverein für 2023. Für Beides muss die Zusammenarbeit mit der Stadt Klötze verbessert werden.

Kunrau – Viele Arbeitsstunden haben die Mitglieder des Kunrauer Freibad-Fördervereins im vergangenen Jahr in die Anlage investiert. Und sie haben sich dafür engagiert, dass die Stadt Klötze einen Fördermittelantrag für die Badsanierung aus dem Bundesprogramm stellen kann.

Allerdings waren die Unterlagen nicht komplett, so dass die Kunrauer nicht in die Förderung gekommen sind. Das ist nur ein Grund, warum bei der Jahreshauptversammlung des Freibadfördervereins Vorsitzender Robert Liebelt die Zusammenarbeit mit der Stadt Klötze als „nicht optimal“ einstufte. Das soll aber in diesem Jahr besser werden, hofft der Vorsitzende. Drei wichtige Punkte sind dabei von beiden Seiten abzuarbeiten. Nach Ostern soll endlich der Nutzungsvertrag zwischen der Stadt und dem Förderverein für das Freibadgelände geschlossen werden, kündigte Robert Liebelt den Mitgliedern an. Ende April kommt die städtische Arbeitsgruppe Freibad zusammen. Auch das sei auf die Initiative des Fördervereins zurückzuführen, informierte Robert Liebelt. Bürgermeister Uwe Bartels hatte im AZ-Gespräch angekündigt, dass sich die Arbeitsgruppe nicht nur über das Projekt für das Klötzer Waldbad sprechen wird, sondern sich auch mit den Fördermöglichkeiten für Kunrau beschäftigen soll.

Die Kunrauer wollen bis dahin Kontakt zu den Orten aufnehmen, in denen die Fördermittelanträge für das Bundesprogramm erfolgreich waren. Beim ersten Treffen der Arbeitsgruppe hatte die Zeit nicht gereicht, um beide Bäder zu besprechen. Danach hatte es kein weiteres Treffen gegeben. Die Mitgliederversammlung war aus Witterungsgründen vom Freibad ins Schloss verlegt worden. Von den 146 Mitgliedern kamen 25 zur Versammlung. In seinem Bericht informierte Robert Liebelt, dass die Vereinsmitglieder nicht nur Arbeitskraft, sondern auch etwa 13 400 Euro investiert haben, um die Räume auf dem Gelände zu renovieren sowie den Spiel- und den Volleyballplatz herzurichten und die Außenanlagen neu zu gestalten.

Ein besonderer Dank galt den Sponsoren, die Arbeitsmaterial, Maschinen und Technik zur Verfügung gestellt haben. Inzwischen sind die Arbeiten fast abgeschlossen, so dass einer Nutzung der kompletten Anlage – bis auf das Schwimmbecken natürlich – nichts mehr im Wege steht. Ortsansässige Vereine und Institutionen wie die Kita, die Schule, die Feuerwehr und der Männerchor zum Beispiel, können das Gelände kostenfrei nutzen. „Erste Anfragen gibt es bereits“, informierte Robert Liebelt. Der Förderverein plant für dieses Jahr einige Aktivitäten im Freibad. So soll am 3. Juni ab 13 Uhr ein Volleyballturnier veranstaltet werden. Am Wochenende 23. und 24. Juni soll dann das 50-jährige Bestehen des Kunrauer Freibades gefeiert werden. Dabei ist für Freitagabend eine Kinovorführung geplant, kündigte der Vorstand den Mitgliedern an.