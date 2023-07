Zusammenarbeit mit der AfD: In Klötze geht es um Sachthemen

Von: Monika Schmidt

Der Antrag der AfD-Fraktion ist vom Klötzer Stadtrat einstimmig befürwortet worden. © Schmidt, Monika

Mit der AfD stimmen oder grundsätzlich dagegen sein? Für die Klötzer Stadträte ist das kein Thema, bei ihnen geht es um die Sacharbeit. Sinnvolle Anträge werden von allen Fraktionen beschlossen.

Klötze – Bundesweit wird aktuell diskutiert, ob Parteien mit der AfD zusammenarbeiten sollen. Dabei haben die Experten festgestellt, dass dies auf kommunaler Ebene oft schon praktiziert wird. Ein Beispiel dafür ist der Klötzer Stadtrat, in dem die AfD als Fraktion mit drei Mitgliedern vertreten ist.

Sachlich gestellte Anträge des Fraktionsvorsitzenden Thomas Korell werden von der Verwaltung und den übrigen Stadtratsfraktionen genauso behandelt wie die Anträge der anderen. Bestes Beispiel dafür war die letzte Sitzung des Klötzer Stadtrates vor der Sommerpause. Dort war ein Antrag der AfD-Fraktion Tagesordnungspunkt. Es ging um eine finanzielle Unterstützung der Stadt für die Sportler, die die Einheitsgemeinde Klötze auf internationaler Ebene vertreten. „Wir sollten den Sportlern nicht nur mit einem Handschlag gratulieren, sondern ihnen auch eine finanzielle Unterstützung bieten“, erläuterte Thomas Korell bei der Stadtratssitzung seinen Antrag. Die Fraktionen hatten sich schon im Vorfeld mit dem Antrag beschäftigt und sich auf eine Verfahrensweise geeinigt. Deshalb zog die AfD den ersten Absatz zurück, bei dem eine Reiseverpflegungspauschale von 75 Euro pro Tag gewährt werden sollte.

Für den zweiten Teil des Antrags gab es eine Mehrheit: Sportlerinnen und Sportler, die in der Einheitsgemeinde Klötze wohnen und an einer Europa- oder Weltmeisterschaft teilnehmen, sollen auf Antrag ein Reisefahrtgeld von maximal 450 Euro ausgezahlt bekommen. Gestaffelt sind die Gelder in 100 Euro für Reisen innerhalb Deutschlands, 250 Euro für Reisen innerhalb Europas und 450 Euro für Reisen außerhalb von Europa. Die Sportler müssen die Reisen mit Rechnungen belegen. Die Fraktionen hatten den Antrag um einen Passus ergänzt: So soll ab dem kommenden Haushaltsjahr für diese Unterstützung der Sportler ein Topf von 2000 Euro in jedem Etat bereitgestellt werden. „Wenn der Topf leer ist, ist das Pech“, erklärte Thomas Korell. Die Stadträte konnten diesen Vorschlag mittragen. Der Antrag wurde bei einer Enthaltung von Jürgen Barth (SPD) einstimmig angenommen und soll ab 2024 angewendet werden. „Ich finde es positiv, dass es dazu fraktionsübergreifende Diskussionen gab“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Kleine. „Es ist uns gelungen, einen gemeinsamen Kompromiss zu finden“, bedankte er sich bei den Stadträten für ihre Mitarbeit. Der Topf von 2000 Euro sei eher als ein „symbolischer Beitrag“ zu sehen, betonte Alexander Kleine aber auch. „Da brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone“, sagte er. Wichtig sei, dass die Leistung der Sportler auf internationaler Ebene so ein Stück stärker gewürdigt werde.