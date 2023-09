Zum Denkmalstag gibt es in Klötze eine Ausstellung

Von: Monika Schmidt

Das Klötzer Rathaus bleibt beim Denkmalstag zwar geschlossen, aber dafür gibt es in der Sparkasse eine Ausstellung. © Monika Schmidt

Jahrelang blieben beim Tag des offenen Denkmals in Klötze die Türen verschlossen. Nun kommt langsam Bewegung in das Thema.

Klötze – Der Tag des offenen Denkmals, der stets am zweiten Sonntag im September gefeiert wird und sich dieses Jahr zum 30. Mal wiederholt, wird in der Einheitsgemeinde Klötze immer etwas stiefmütterlich behandelt.

Während in anderen Städten Kirchen, alte Gebäude und zahlreiche Privathäuser geöffnet sind, gab es in Klötze lange gar keine Angebote zu diesem Tag. Vanessa Fröhlich, die Kulturbeauftragte der Stadt Klötze, möchte das ändern. Schon im vergangenen Jahr hat sie – relativ kurzfristig – eine Aktion mit der Altmark-Zeitung gestartet: Die AZ-Leser sollten auf einer Seite verschiedene Denkmäler in Klötze erkennen, von denen nur Ausschnitte gezeigt waren. In diesem Jahr gibt es zum Denkmalstag eine neue Aktion: In der Geschäftsstelle der Sparkasse in Klötze wird zum Denkmalstag eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit den Ortschronisten präsentiert, die „Klötze – früher – heute“ zeigt. In dieser Ausstellung werden bestimmte Straßenbilder und Gebäude von früher und heute gegenübergestellt. Die Ausstellung ist von Montag, 11. September, bis Freitag, 29. September, im Foyer der Sparkasse während der Öffnungszeiten zu besichtigen. Bei der Gestaltung hat auch der neue Auszubildende der Stadt Klötze, Lukas Rosenbruch, mitgewirkt. Er hatte vor einem Jahr als Praktikant in der Stadtverwaltung an dem Projekt zum Tag des offenen Denkmals mitgewirkt und hat nun die Ausstellung mit viel Eifer unterstützt, lobt Bürgermeister Uwe Bartels. Am Dienstag, 12. September, besteht für Interessierte die Möglichkeit, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im Rahmen einer Chronistensprechstunde mit den Ortschronisten von Klötze ins Gespräch zu kommen.