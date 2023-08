Zu wenig Parkplätze nahe Klötze

Von: Monika Schmidt

Zum Sitzen ungeeignet: Eine Bank fehlt, die andere hat keine Sitzfläche. Am Parkplatz in Klötze müssen Rastende stehenbleiben. © Schmidt, Monika

Es gibt nur wenig Rastplätze in der Einheitsgemeinde Klötze. In der gesamten Altmark besteht Nachholbedarf. Das ist aber gar nicht so einfach, weiß Meike Portius von der Landesstraßenbaubehörde.

Klötze – Wer lange Strecken durch die Altmark fährt, vermisst sie auf jeden Fall: Rastmöglichkeiten. So gibt es beispielsweise entlang der B 188 von Gardelegen bis zur Landesgrenze in Oebisfelde keine ausgewiesene Rastmöglichkeit direkt an der Straße, an der kurz für eine Pause gestoppt werden kann. Auch an der B 71 gibt es außer dem Lkw-Parkplatz auf dem Langen Heinrich zwischen Gardelegen und Salzwedel keinen weiteren Parkplatz. An den Landesstraßen in der Region sieht es kaum besser aus. Eine der wenigen Möglichkeiten, sich von der Fahrt bei einer Pause zu erholen, bietet der Parkplatz an der L 20/22 am Klötzer Ortsausgang Richtung Kusey vor dem Waldgebiet am Ziss. Aber wer dort hält, sich die Beine vertritt und danach vielleicht ein Picknick auspacken möchte, hat Pech. Die einzig verbliebene Sitzgruppe ist zum Sitzen nicht mehr zu gebrauchen. Eine Bank fehlt ganz, bei der anderen fehlt das Brett zum Sitzen. Und der Tisch ist recht wackelig und als Sitzgelegenheit ebenfalls nicht zu gebrauchen. „Eine Erneuerung der Bänke ist aktuell nicht vorgesehen“, antwortet Meike Portius, Leiterin der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) in Stendal, auf AZ-Anfrage. An den bisherigen Standorten wurden die Bänke immer wieder durch rangierende Lkw zerstört. Deshalb mache es keinen Sinn, die Sitzgruppe wieder herzurichten. „Aufgrund der unübersichtlichen Platzverhältnisse ist ein Standortwechsel auch schwierig“, räumt Meike Portius weiter ein. Es werde aber durch die Behörde geprüft, ob die Bänke irgendwo auf dem Parkplatz sicher aufgestellt werden können. Genutzt wird der Parkplatz von vielen. Entsprechend viel Müll fällt dort an. „Die Reinigung und Entleerung der Mülltonnen erfolgt zweimal in der Woche durch die zuständige Straßenmeisterei“, informiert die LSBB-Leiterin. Die häufigere Entleerung ist nötig, da sich in und um die Mülltonnen immer wieder abgeladener Restmüll angefunden hat. Beim zweimaligen Kontrollieren der Mülltonnen wird die Müllflut auf dem Parkplatz einigermaßen eingedämmt. Gleiches gilt auch für die Dixi-Toilette. Deren Reinigung erfolgt regelmäßig durch die entsprechende Vermietungsfirma. Warum es so wenig Parkplätze an den großen Bundes- und Landesstraßen in der Altmark gibt, ist eine Frage, die sich die Mitarbeiter der Landesstraßenbaubehörde auch schon gestellt haben. Deshalb wurden zunächst einmal die Bundesstraßen unter die Lupe genommen. „Für die bestehende B 188 und die noch zu planende B 190n wurde eine Bedarfsermittlung angeschoben“, teilt Meike Portius mit. Entlang der B 188 werde zurzeit im Altmarkkreis nach einem Standort gesucht, an dem ein Parkplatz eingerichtet werden könnte. „So schnell werden wir aber unser Vorhaben nicht umsetzen können“, bedauert die Behördenleiterin. Es müsse zunächst einmal ein verkehrlich günstiger Standort gefunden werden. Für diesen wiederum müsse dann der notwendige Grund und Boden vom Land „möglichst einvernehmlich und ohne langwieriges Baurechtsverfahren“ von den Eigentümern erworben werden. Dazu kommt, dass es für Parkplätze ebenso wie für Straßen eine umfassende Planung benötigt, für die Geld und Personal zur Verfügung gestellt werden muss. Noch ist nicht abzusehen, ob der Ansatz für die B 188 auf andere Bundes- und Landesstraßen im Altmarkkreis ausgeweitet werden kann, sieht Meike Portius in der nächsten Zeit keine Veränderung bei fehlenden Rastmöglichkeiten.