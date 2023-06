Zu wenig Atemschutzgeräteträger in der Einheitsgemeinde Klötze

„Das ist eine Katastrophe“

Besonders am Tage fehlen in den Ortswehren der Einheitsgemeinde Klötze Atemschutzgeräteträger für den Erstangriff bei Einsätzen. Bei der Übung in Trippigleben wurde Werbung für die Mitarbeit in der Wehr gemacht.

Am Tage kann bei Feuerwehreinsätzen in der Einheitsgemeinde Klötze nur auf 20 Atemschutzgeräteträger zurückgegriffen werden. „Das ist eine Katastrophe“, machte Denny Dörwald, Sachbearbeiter Brandschutz im Klötzer Rathaus und Ortswehrleiter des Kuseyer Löschzugs, deutlich.

Klötze – „Wir brauchen mehr Einsatzkräfte und vor allem mehr Atemschutzgeräteträger.“ Mit diesem Appell wandte sich Denny Dörwald, Sachbearbeiter Brandschutz im Rathaus und engagierter Ortswehrleiter des Kuseyer Löschzugs, an die Zuschauer bei der Übung zum Feuerwehrjubiläum in Trippigleben. Sie sollte auch dazu dienen, potenzielle Bewerber für die Mitarbeit in der Feuerwehr zu finden. Denn die Situation ist ernst, wie auch Bürgermeister Uwe Bartels im AZ-Gespräch bekräftigte.



„Uns fehlen vor allem tagsüber die Atemschutzgeräteträger“, erinnerte der Bürgermeister. Denny Dörwald informierte, dass zum Beispiel Trippigleben laut Brandschutzbedarfsanalyse eigentlich 18 Aktive und davon zwölf Atemschutzgeräteträger haben müsste, um den Brandschutz im Ort abzusichern. Tatsächlich stehen nach Untersuchungen der vergangenen fünf Jahre für die Brandschutzbedarfsplanung aber nur drei Einsatzkräfte und davon ein Atemschutzgeräteträger bei Alarmierungen am Tage im Ort zur Verfügung.



Grundlehrgang als Kompaktkurs

„In der gesamten Einheitsgemeinde kommen wir am Tage nur auf 20 Atemschutzgeräteträger, das ist eine Katastrophe“, machte Denny Dörwald deutlich. Er würde sich wünschen, dass junge Leute, die nach Studium und Ausbildung zwecks Familiengründung zurück in ihre Heimatorte gekommen sind, sich der Freiwilligen Feuerwehr ihres Ortes anschließen. Um diesen Quereinsteigern das Mitwirken in der Wehr noch einfacher zu machen, bietet die Stadt Klötze auch in diesem Jahr wieder den Grundlehrgang zum Feuerwehranwärter als Kompaktkurs in einer Woche an. Diese Variante war im vergangenen Jahr ein großer Erfolg. Denn nicht nur von den Klötzer Zehntklässlern aus der Sekundarschule, die den Kurs im Rahmen einer Projektwoche ebenfalls absolvieren konnten, auch von Quereinsteigern wurde das Angebot begrüßt. Die ersten Absolventen von damals mischen inzwischen in ihren Orten schon bei den Einsätzen mit.



„Wir wollen miteinander füreinander da sein“, appellierte Denny Dörwald vor allem an die Rückkehrer in den Ortsteilen. „Der Mangel an Einsatzkräften zieht sich durch die ganze Stadt Klötze“, erklärte der Sachbearbeiter. Vor allem, weil auf dem Land die lukrativen Arbeitgeber fehlen. Viele wohnen in der Altmark, arbeiten aber weit außerhalb und stehen damit bei Feuerwehreinsätzen am Tage nicht zur Verfügung.



Idee: Feuerwehr-Arbeitsgemeinschaft

Uwe Bartels als Dienstherr der Feuerwehren ist die dramatische Lage auch bewusst. Er hat sich nicht nur für die erneute Wochenvariante des Grundlehrgangs ausgesprochen, er hält auch weiterhin den Kontakt zur Klötzer Sekundarschule. Seine Idee, eine Arbeitsgemeinschaft an der Schule anzubieten, um den Schülern die Arbeit in der Feuerwehr schmackhaft zu machen, konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Dabei hatte es schon Feuerwehrmitglieder gegeben, die sich bereit erklärten, die wöchentliche AG zu begleiten, die Schulleiterin hatte zugestimmt und sogar beim Land waren schon entsprechende Anträge gestellt worden. Aber die Umsetzung scheiterte daran, dass sich letztendlich nur drei Schüler für die AG meldeten, erinnert sich Uwe Bartels.



Ganz aufgeben will er die Idee aber noch nicht. Zumal sie von anderen aufgegriffen wurde und sich zum Beispiel an der Sekundarschule in Arendsee etabliert hat. Im neuen Schuljahr könnte auch für Klötze ein neuer Anlauf gestartet werden.



Derweil startet der neue Kompakt-Grundlehrgang am 20. Juni. Die Teilnehmer erhalten bis zum 27. Juni 64 Ausbildungsstunden sowie acht Stunden DRK-Kurs Erste Hilfe. 27 angehende Feuerwehrmänner und -frauen haben sich angemeldet, geleitet wird der Lehrgang von Denny Dörwald, kündigte Uwe Bartels an.