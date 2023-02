Bombenangriff 1945 auf Kusey und Klötze: Ein Zeitzeuge erinnert sich

Von: Monika Schmidt

Hans-Joachim Reisener erinnerte sich an den Bombenangriff auf Klötze 1945. © Monika Schmidt

Vor 78 Jahren, am 22. Februar 1945, fielen auf Kusey und Klötze Bomben. Es gibt nur noch wenige Zeitzeugen. Einer davon ist Hans-Joachim Reisener aus Neu-Ristedt.

Klötze – Die Zeitzeugen des Bombenangriffs auf Kusey und Klötze am 22. Februar 1945 werden immer weniger. Genau deshalb hatte sich Hans-Joachim Reisener aus Neu-Ristedt in diesem Jahr entschieden, noch einmal zum Gedenken nach Klötze zu kommen. „Ich habe es miterlebt. Und hoffentlich muss ich so etwas nicht noch einmal erleben“, warnte der 89-Jährige mit Blick auf die aktuellen Nachrichten aus der Ukraine. „Die Bombardierung steckt mir noch in den Knochen“, räumte Hans-Joachim Reisener ein. Der Neu-Ristedter erzählte, dass er zu der Zeit in Klötze zur Schule ging. „In die Mittelschule, gleich gegenüber vom Rathaus“, erklärte er Bürgermeister Uwe Bartels. Dass es Luftalarm gab und die Kinder nach Hause geschickt wurden, geschah zu der Zeit öfter. An diesem 22. Februar 1945 aber war es zum ersten Mal richtig ernst: „Ich hatte Quartier bei Glaser Ziems“, berichtete Hans-Joachim Reisener. Bei Luftalarm versammelten sich alle im Keller der Glaserei. „100-mal vorher war Luftalarm und dann kam die Entwarnung. An diesem Tag nicht“, erinnerte sich der Neu-Ristedter. Stattdessen gingen etwa 200 Bomben auf Klötze nieder. „Die Kellerfenster flogen raus, der ganze Keller war voller Staub.“ Als sich die Schutzsuchenden wieder ins Freie wagten, „war alles dunkel von den Bomben“, berichtete Hans-Joachim Reisener weiter. „Wir hatten gewaltig Schiss“, gab er zu. Am gleichen Tag machte er sich gemeinsam mit seinem Schulfreund Joachim Schwerin aus Nesenitz auf den Heimatweg nach Ristedt. Das war gar nicht so einfach, weil der Weg nach Immekath durch Bombenkrater versperrt war. Zuhause angekommen, bat der Junge seinen Vater, ihn von der Schule in Klötze zu nehmen. Der Vater war einsichtig. „Ich melde dich ab, wenn du solche Angst hast“, sagte er und Hans-Joachim Reisener durfte seine Schulzeit an der Volksschule in Ristedt beenden.