Nur zehn Prozent vom Regensoll

Klötze. Zu sonnig, so warm wie zuletzt 1889 und viel zu trocken – der Mai 2018 wurde zum meteorologischen Rekordmonat. Das bekommen derzeit vor allem die Landwirte im Altmarkkreis zu spüren.

Denn trotz einzelner Wärmegewitter in den zurückliegenden Tagen, fehlt es vor allem am Nass von oben. „Ich will noch keine Panik machen, die Situation ist aber schon angespannt“, sagt Raimund Punke Vorstandsvorsitzender des Bauernverbandes Altmarkkreis Salzwedel und Geschäftsführer der Milcherzeugergenossenschaft (MEG) Klötze, auf Nachfrage der AZ.

So hatte der Landwirt im Mai gerade einmal „vier bis sechs Millimeter Regen“ registriert – „das meiste davon Anfang des Monats“. Normal wäre in etwa das Zehnfache. Das Regendefizit macht sich vor allem in der Wintergerste und im Roggen bemerkbar, deren Schläge sich an vielen Stellen bereits bräunlich verfärben. Ein Zeichen, dass sie in die Notreife gehen. Viel zu holen gibt es da nicht mehr, weiß der Bauernverbandsvorsitzende. „Da kommen höchstens noch Schmachtkörner heraus“, befürchtet Punke, der auf baldigen Regen hofft. Helfen könne dieser allerdings nur noch dort, wo das Getreide noch grün ist. Was bereits vertrocknet ist, würde dagegen höchstens von unten neu austreiben. Der Landwirt spricht in diesem Fall von sogenanntem Zwiewuchs, der das spätere Dreschen zusätzlich erschwert. Ertragseinbußen sind vorprogrammiert – wenn auch nicht in allen Kulturen.

So zählen Zuckerrübe und Mais zu jenen Feldfrüchten, bei denen nach Einschätzung von Punke noch alles drin sei, da deren Entwicklung noch ganz am Anfang stehe. Bei der Zuckerrübe könnte eine zwischenzeitliche Trockenperiode, zumindest im Anfangsstadion, sogar für längere Wurzeln und damit größere Rüben sorgen. Dennoch wäre momentan für den Landwirt das Wichtigste: „Regen – am besten ganz normaler Landregen“, so der Verbandsvorsitzender. Denn Starkregen, wie zuletzt vielerorts in Deutschland aufgetreten, sei, da schnell abfließend, „auch nicht das Gelbe vom Ei“.

Und auch die Möglichkeit, ein Teil der Felder mit geklärtem Abwasser des Klötzer Wasserverbandes zu bewässern, ist für die Klötzer Milcherzeugergenossenschaft nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn seitdem die Immekather Großbäckerei Fricopan als Verbraucher weggefallen ist, reiche das Abwasser ohnehin nur noch für einen Beregner, so Punke.

Von Matthias Mittank