Junge Archäologen graben bei Rockenthin

Von: Kai Zuber

Zurückgegraben in die jüngere römische Kaiserzeit: Die Grabungsflächen bei Rockenthin sind für die Jungen Archäologen so ergiebig, dass es 2024 mit den Grabungen weitergeht. © Kai Zuber

Alten Siedlungsresten sind die Jungen Archäologen der Altmark bei ihrem diesjährigen Grabungs-Zeltcamp bei Rockenthin auf der Spur.

Rockenthin – Die diesjährige sommerliche Zeitreise in die jüngere römische Kaiserzeit der zwölf bis 15 teilnehmenden Jungen Archäologen bei ihrem Grabungs-Zeltcamp am Ortsrand von Rockenthin neigt sich dem Ende entgegen. Der Verein Junge Archäologen der Altmark (JADA) besteht seit über 50 Jahren und ist aus einer Arbeitsgemeinschaft der Oberschule Stöckheim hervorgegangen. Noch bis zum 11. August wird am Maisfeldrand nach alten Siedlungsresten aus der Zeit zwischen 150 bis 375 nach Christus gegraben. Dann wird das Camp abgebrochen, wo es im Gegenteil zum staubtrockenen Vorjahr dieses Jahr recht regnerisch und feucht wurde. Doch der Regen hat auch Vorteile, denn so sind die Kontraste der Grabungsprofile im Erdreich besser zu erkennen. „Wir rechnen aber damit, dass unsere Forschungen bei der nächsten Grabungskampagne im Sommer 2024 weiter gehen und wir hier mindestens noch einmal weitermachen“, sagt Grabungsleiter Maximilian Mewes. Für die Öffentlichkeit hatten Grabungsleiter Maximilian Mewes und seine Mitstreiter zu einer ausgiebigen Führung am ehemaligen Grubenhaus der einstigen Siedler eingeladen. Dieses Grubenhaus wurde im Vorjahr entdeckt. Für die Helfer um Mewes war die uralte Abfallgrube eines vermutlich abgerissenen Hauses ein Glücksfall: „In dem Müll wurden zahlreiche Relikte der Siedler gefunden, neben Tierknochen und Holzkohle auch verzierte Scherben und als größter Fund ein sehr gut erhaltener runder Topf, der zu Dreiviertel nahezu unversehrt geblieben ist“, erzählt der Grabungsleiter. Die Siedler haben bäuerlich in kleinen Dörfern gelebt. In Grubenhäusern wurde auch Handwerk betrieben. Von den traditionellen Langhäusern gibt es heute nur noch Indizien. Diese Familienunterkünfte teilten sich die Besitzer mit ihrem Vieh. Sie waren die Vorläufer der späteren norddeutschen Hallenhäuser mit der zentralen Kochstelle und den seitlich angeordneten Ställen. Ein Brand-Gräberfeld wurde bereits im 19. Jahrhundert entdeckt. Vermutlich wohnten zwei Großfamilien mit etwa 20 Siedlern in einem Dorf-Komplex. Maximilian Mewes erklärte die Grabungen und Funde in Rockenthin. Dazu gehören unter anderem Grubenhäuser und Pfostenbauten aus der römischen Kaiserzeit, die mithilfe von Luftbildern ausgewertet wurden. Im Rockenthiner Untergrund wurden in den einstigen Wohnstallhäusern Scherben (Grob- und Feinkeramik) aus der Epoche, Schleifsteine, ein Sieb aus Ton, Feuersteine, sogenannte Wölb-Äcker und sogar ein menschlicher Zahn als Siedlungsreste in ehemaligen Vorratslagern und Müllgruben entdeckt. Schlackereste deuten auf die frühe Bearbeitung von Metall in und an den Grubenhäusern hin.