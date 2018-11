„Wir sind abgeschnitten“: Schwiesauer wünschen sich Anbindung durch Radwege

Ob in Richtung Klötze oder in Richtung Zichtau und weiter zur B 71: Die Schwiesauer müssen mit dem Rad auf der Landesstraße fahren, weil ein begleitender Radweg fehlt. Sie fühlen sich abgehängt.

Schwiesau. Nicht nur in der Kernstadt Klötze sind die fehlenden Radwege ein großes Thema. Das wurde bei der jüngsten Zusammenkunft des Schwiesauer Ortschaftsrates deutlich.

Gerhard Glaue griff die Diskussion während der SPD-Ortsversammlung auf, die sich ebenfalls mit dieser Problematik beschäftigte (wir berichteten). Der SPD-Ortsverein hatte vor allem die Radwege in Klötze im Blick. Das fand der Schwiesauer nicht richtig. „Wir sind hier abgeschnitten“, stellte er fest. „Wenn wir mal eine Radtour machen wollen, müssen wir immer erst die Räder aufs Auto packen und irgendwoanders, nach Mieste oder nach Klötze, hinfahren“, erklärte Gerhard Glaue.

Er würde sich wünschen, dass es nicht nur nach Klötze einen Radweg gebe, sondern auch in die andere Richtung über Zichtau bis zur Anbindung an die B 71. Denn ab dort sei das Radfahren auf sicheren, straßenbegleitenden Radwegen erst möglich. Auf der L 19 sei das Radfahren dagegen kaum zu empfehlen, werde auch nur sehr vereinzelt von den Radfahrern gemacht. Das Verkehrsaufkommen ist zu hoch, gerade im Klötzer Wald gibt es für die Radfahrer auch keine Ausweichmöglichkeiten am Straßenrand. „Der Radweg dort ist gerechtfertigt, die Zahlen geben das her“, unterstrich Schwiesaus Ortsbürgermeister Helmut Fuchs den Wunsch. „Da sprechen wir schon seit Jahren drüber“, erinnerte er. „Wir brauchen einen Radweg“, forderte Gerhard Glaue. Und Helmut Fuchs erinnerte, dass schon seit der Gebietsreform 1994, als Schwiesau sich für den Zusammenschluss mit Klötze entschieden hatte, der Wunsch nach einem Radweg ein Thema ist. „Wir haben uns damals für Klötze und nicht für Mieste entschieden. Und jetzt sind wir von Klötze so abgehängt“, bedauerte Helmut Fuchs, dass sich in der Angelegenheit noch nichts getan hat. Nur auf Landesstraßen können die Schwiesauer mit dem Rad aus dem Ort fahren, ob nun in Richtung Mieste oder nach Klötze oder nach Zichtau. Für die Radfahrer sei das ohne einen schützenden Radweg jedes Mal eine gefährliche Sache.

Von Monika Schmidt