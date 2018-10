„Wir haben einen tollen Lernort“

Der Altmarkkreis hatte über mehrere Jahre und Bauabschnitte die Klötzer Ganztagssekundarschule umfangreich saniert. „Wir sind voll zufrieden, so einen tollen Lernort zu haben“, fasste die Schulleiterin zusammen.

+ SchulleiterinIris Jokisch. © Schmi dt

Als jüngste Maßnahmen wurde das Dach des Schulgebäudes saniert, außerdem erhielt die Schule zur Straßenseite neue Fenster und Beschattungen. Besonders diese hätten sich schon in den Unterrichtsräumen bewährt. „Uns geht es jetzt viel besser, das ist alles klasse“, schwärmte Iris Jokisch über die gelungene Investition. Die andauernden Bauarbeiten in und an der Schule, die nach und nach gründlich saniert wurde, hatten Schüler und Lehrer einige Nerven gekostet. Aber dafür wurden sie mit einem farbenfrohen, modernen Gebäude und einem neuen Schulhof belohnt.