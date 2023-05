Wer trägt die Kosten? Klötzer Bürger wollen Antworten

Von: Monika Schmidt

Bei der Einwohnerfragestunde im Klötzer Stadtrat wurde wieder einmal nach der Übernahme der Kosten gefragt, die der Stadt durch die Kündigung der Lebensversicherungen entstanden sind. © Monika Schmidt

Wer trägt die Kosten, die durch die vorfristige Kündigung der Lebensversicherungsverträge für die Stadt Klötze entstanden sind? Das wollen die Bürger wissen, aber Bürgermeister Uwe Bartels gibt ihnen keine Antwort.

Klötze – Klötzes Bürgermeister Uwe Bartels hat mit Festlegung des Wahltermins am 17. September angekündigt, dass er sich zur Wiederwahl stellt. Im jüngsten Stadtrat gab es dazu Fragen aus Reihen der Einwohner.

„Er stellt sich zur Wiederwahl, aber er gibt keine Erklärung dazu ab, wer für die Kosten der Versicherungsverträge zuständig ist“, empörte sich eine Klötzerin. „Woher soll man da das Vertrauen bei der Wahl nehmen?“, fragte sie. Das Thema Versicherungsverträge wird von ihr und weiteren Seniorinnen aus der Stadt bei jeder Stadtratssitzung zur Sprache gebracht – meist vergeblich, denn es gibt keine Antworten vom Bürgermeister auf die Fragen. Es geht um die Frage, wer die Strafgebühren bezahlt, die entstanden sind, weil der Stadtrat per Beschluss die umstrittenen Lebensversicherungsverträge aufheben ließ.

Die Einwohnerinnen sind der Ansicht, dass diese Kosten die Verursacher, also der Bürgermeister und sein Stellvertreter, tragen sollten. Zum wiederholten Mal verweigerte Uwe Bartels in der Einwohnerfragestunde eine Stellungnahme zu dem Thema. „Ich werde dazu weiter keine Stellung nehmen. Es war ein Stadtratsbeschluss, die Verträge aufzuheben“, sagte er. „Ich finde es nicht in Ordnung, dass nicht geklärt wird, wer die Kosten trägt“, ärgerte sich die Einwohnerin. Und traf damit beim Klötzer Stadtratsvorsitzenden Klaus Ewertowski auf Verständnis. „Es ist noch ein schwebendes Verfahren, daran wird noch gearbeitet“, erklärte er. „Der Stadtrat erwartet, dass dabei eine vernünftige Lösung her-auskommt“, informierte Ewertowski weiter. Es läge aber noch kein Ergebnis vor, betonte er. Grundsätzlich, so stellte der Stadtratsvorsitzende fest, decken sich die Überlegungen des Stadtrates zur Kostenübernahme mit denen der Einwohner.