Warten bei den Wichteln in Walbeck

Oebisfelde. Fast 100 Prozent Auslastung gibt es in den sieben Kindertagesstätten und Krippen der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen. Eine stolze Zahl. Derzeit sind nur sieben Kitaplätze frei.

Auch an den drei Schulhorten der Kommune ist die Belegung bis auf die Grundschule An der Aller fast 100-prozentig. 402 Mädchen und Jungen werden aktuell von 72 ausgebildeten Erzieher/-innen und fünf Aushilfskräften in den sieben stadteigenen Einrichtungen betreut. Dabei sind die Tagesstätten in Etingen, Bösdorf und Walbeck sowie die Krippe Knirpsentreff in Oebisfelde komplett ausgelastet und haben keine Kapazitäten mehr. „In Walbeck können wir derzeit keine Kinder aufnehmen“, informierte Verwaltungsmitarbeiterin Cornelia Hanke. Denn die Kita Hagenwichtel hat momentan 59 Mädchen und Jungen in der Betreuung und besitzt offiziell eine Betriebserlaubnis für 58 Sprösslinge. Da musste die Stadtverwaltung eine Ausnahmegenehmigung beim Landkreis einreichen. Auch in der Bösdorfer Kita Drömlingstrolche sind alle 33 Plätze besetzt. Das trifft auch für die Einrichtung in Etingen zu. Die 22 Plätze sind zu 100 Prozent belegt. Wie auch die Krippe Knirpsentreff in Oebisfelde. 55 Babys werden dort betreut. Damit ist auch dieses Haus an der Stendaler Straße komplett ausgelastet.

Nach dem momentanen Stand sind noch sieben freie Kitaplätze in Trägerschaft der Einheitsgemeinde vorhanden. Jeweils zwei in der Kita Regenbogenland Oebisfelde und bei den Rätzlinger Drömlingsspatzen, drei Mädchen und Jungen könnte die Kita Villa Kunterbunt in Oebisfelde aktuell aufnehmen. „Momentan können wir, je nach Wohnort, noch begrenzt Kinder aufnehmen. Es kann aber auch zu Wartezeiten kommen“, erklärte Cornelia Hanke auf AZ-Anfrage.

Mit der Einschulung im August entspannt sich die Situation in den sieben Kindertagesstätten, auch in Walbeck, wieder etwas und es werden Kapazitäten frei. Dennoch liegt die Belegung noch zwischen 78 bis 100 Prozent.

In Sachen Hort ist nur die Einrichtung in Rätzlingen ohne freie Kapazitäten. Alle 85 Plätze sind besetzt. 14 von 100 Plätzen sind hingegen an der Oebisfelder Aller-Grundschule noch frei. Elf von 135 stehen den Hortkindern bei den Drömlingsfüchsen aktuell noch zur Verfügung.

Neben den sieben Kitas und drei Schulhorten in Trägerschaft der Stadt gibt es in Weferlingen eine Kita und einen Schulhort in freier Trägerschaft. Genau wie die Kindertagesstätten in Weddendorf und Hörsingen.

Zudem werden aktuell 25 Kinder in Einrichtungen außerhalb der Großkommune betreut. So in Kitas der Stadt Haldensleben und Wolfsburg sowie in Eilsleben und der Verbandsgemeinde Flechtingen. „Dass die Kinder in diesen Einrichtungen betreut werden, steht überwiegend mit dem Arbeitsort der Eltern in Verbindung“, so Cornelia Hanke.