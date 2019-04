Wählergruppe setzt auf Kommunikation: „Eine bessere Lobby für Kusey“

Kein „Weiter so“ als Ziel

+ © Schmidt „Wir für Kusey“ – und Röwitz – nennt sich die neue Wählergruppe mit Norbert Nieder (v. l.), Kerstin Fäseke, Thomas Mann, Peggy Schiemann und Alf Nieder, die zur Ortschaftsratwahl am 26. Mai antritt. © Schmidt

Kusey – Sie wollen eine bessere Lobby für Kusey in der Stadt und bei der Verwaltung erreichen. Deshalb tritt in Kusey neben der Liste „Weiter so Kusey“ und dem Linken-Vertreter Wolfgang Mosel eine zweite Wählergruppe zur Ortschaftsratswahl an.