Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk

Neuer Mannschaftstransportwagen an die Kunrauer Wehr übergeben

+ © Privat Stadtwehrleiter Matthias Veit (r.) überreichte die Papiere für den neuen Mannschaftstransportwagen an den Kunrauer Ortswehrleiter André Lüders. Foto: FEUERWEHR KLÖTZE © Privat

Klötze – Bescherung für die Jugendwehren in der Einheitsgemeinde Klötze kurz vor dem eigentlichen Weihnachtsfest. Am Donnerstag wurde im Klötzer Gerätehaus der neue Mannschaftstransportwagen an die Freiwillige Feuerwehr Kunrau übergeben.