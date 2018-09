Volkswagen nur noch Schrott

hel Neuferchau. Wirtschaftlicher Totalschaden, so die Polizei, entstand nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 14. 40 Uhr auf der Landesstraße zwischen Kunrau und Neuferchau an einem VW Golf.

Wie die Polizei informierte, fuhr ein 78-jähriger Mann von Kunrau nach Neuferchau. Am Ortseingang Neuferchau bremste der vor dem VW fahrende Lkw-Fahrer ab. Das bemerkte der 78-Jährige zu spät und wich nach rechts mit seinem Wagen aus und stieß dabei in der Folge gegen einen Straßenbaum. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort durch einen Notarzt ambulant behandelt. Das Auto hat nur noch Schrottwert.