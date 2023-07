Vogel zur Pflege in Kämkerhorst: Jahrstedter Storch ausgewildert

Von: Lea Weisbach

Der Jungstorch aus Jahrstedt konnte in der Nähe von Kämkerhorst wieder ausgewildert werden. © Weisbach, Lea

Der Jahrstedter Jungstorch konnte wieder ausgewildert werden – nachdem er aus dem Nest fiel und nach Kämkerhorst zur Pflege kam. Die AZ geht der Frage auf den Grund, ob aus der Auffangstation bereits Wildtiere gestohlen wurde.

Kämkerhorst / Jahrstedt – „Der Storch konnte mittlerweile ausgewildert werden“, erklärt Nicole Eckhardt, Mitarbeiterin des UNESCO-Biosphärenreservates Drömling, auf Nachfrage der AZ. Mitte Juni war in Jahrstedt ein Jungstorch aus dem Nest gefallen. Anwohner hatten die ersten Flugversuche der Störche beobachtet und vermuteten, dass der junge Storch vermutlich vom Wind erfasst wurde und somit aus dem Nest fiel. Nach dem Einsatz des stellvertretenden Ortsbürgermeisters André Homeyer sowie der ortsansässigen Feuerwehr konnte der Storch in Sicherheit gebracht werden. Storchenexperte Wolfgang Sender nahm den Vogel in Empfang und nahm das Tier mit zur Auffangstation nach Kämkerhorst, wo das Tier aufgepäppelt wurde. Eigentlich sollte für das Tier ein neues Nest gesucht werden, doch dies war nicht nötig.

„Der Storch ist gesund und vollkommen in Ordnung“, berichtet Nicole Eckhardt. In der Zwischenzeit wurde er hauptsächlich von Ranger Thomas Klöber, der auch über einen Falknerschein verfügt, sowie Birgit Wendt gepflegt. Die Landschaftspflege-Mitarbeiterin erklärt, dass sie den Storch größtenteils nur füttern mussten, da er von Anfang an gesund war und keine Verletzungen aufwies. Er war in der Voliere untergebracht und bekam beispielsweise Küken und Mäuse serviert sowie stets frisches Wasser. „Die Futtersituation für Störche ist schwierig“, sagt Birgit Wendt. Durch die Trockenheit sind besonders Regenwürmer für die Jungvögel Mangelware.

Bei Kämkerhorst ausgewildert

„Der Storch wurde in der Nähe von Kämkerhorst herausgelassen“, informiert Nicole Eckhardt, da er bereits flugfähig ist und sich allein Nahrung beschaffen kann. In der Nähe, damit das Biosphärenreservatsteam das Tier weiter beobachten kann und, damit er, falls er keinen Erfolg bei der Nahrungssuche hat, zurückkommen kann. Dies sei bisher jedoch nicht vonnöten. Die restlichen Jungstörche in Jahrstedt seien noch nicht ausgeflogen, erklärt die Biosphärenreservatsmitarbeiterin.

„Aufgrund personeller Kapazitäten ist es uns nicht möglich, langfristig Tiere aufzunehmen“, erklärt Nicole Eckhardt. Das Biosphärenreservat nimmt nur Pflegefälle bei hohem Bedarf an. Doch dies öffentlich zu machen, erklärt Ranger Ralf Bertram, sei teilweise schwierig. „Einige Personen haben Wildtiere bei sich Zuhause“, sagt er und macht auf den Diebstahl von exotischen Tieren, aber auch auf den von Vögeln aufmerksam. „Bei uns ist das noch nicht passiert“, berichtet Nicole Eckhardt, da die Tiere in Kämkerhorst nur vorübergehend vor Ort sind oder zeitnah ausgewildert werden. Es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem UNESCO-Biosphärenreservat und den Auffangstationen des Naturschutzbundes Deutschland (NABU). Die Biosphärenreservatsmitarbeiterin könne sich vorstellen, dass Diebstähle in solchen Institutionen häufiger vorkommen und auch allgemein die Dunkelziffer relativ hoch sei.

Je ein Diebstahl-Vorkommnis in Leiferde und Loburg

„Bei uns ist das Problem in den letzten 40 Jahren erst ein Mal aufgetreten“, erklärt auf Nachfrage der AZ Bärbel Rogoschik, Geschäftsleiterin des NABU-Artenschutzzentrums in Leiferde, die in der Hauptsaison teilweise pro Tag etwa 50 Vögel aufnehmen und auch mit dem Biosphärenreservat zusammenarbeiten. Die Geschäftsführerin geht davon aus, dass die Tiere damals gestohlen wurden, um sie zu Geld zu machen. „Wir haben die Tiere glücklicherweise wieder zurückbekommen, wenn auch in keinem guten Zustand“, berichtet Bärbel Rogoschik. Sie könne sich diese Problematik eher in Tierparks oder Zoos vorstellen, in denen es exotische Tiere gibt.

Dieser Meinung schließt sich ebenfalls Michael Kaatz, Geschäftsführer des Storchenhofs in Loburg, an. Sie arbeiten ebenso seit vielen Jahren mit dem Biosphärenreservat zusammen. Auch dort kam ein Vogeldiebstahl erst ein Mal vor und wurde als Vandalismus eingestuft. „Generell gehe ich davon aus, dass das in diesem Bereich nicht so häufig vorkommt“, erklärt er mit Blick auf die eher gängigen Vogelarten – wie Turmfalken, Mäusebussarde und Störche –, die sie aufnehmen.