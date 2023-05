Videoüberwachung für die Klötzer WC-Anlage angeregt

Von: Monika Schmidt

Die öffentliche Toilette am Klötzer Busbahnhof soll unbedingt erhalten bleiben, fordert Wolfgang Mosel. © Monika Schmidt

Eine Videoüberwachung soll verhindern, dass an der öffentlichen Toilette am Klötzer Busbahnhof weiter randaliert wird. Das schlägt zumindest das Kreistagsmitglied Wolfgang Mosel vor.

Klötze – Auch wenn Wolfgang Mosel sein Mandat als Mitglied des Stadtrates von Klötze zurückgegeben hat, so ist er doch weiter an der Stadtpolitik interessiert. Und er will sich im Kreistag weiter dafür einsetzen, die Interessen der Purnitzstadt zu vertreten.

Dabei liegt ihm, wie bisher, der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) sehr am Herzen. Vorschläge, welche Bushaltestellen wie barrierefrei ausgebaut werden können, hat der Kommunalpolitiker schon zahlreiche gemacht. Aktuell sorgt er sich um den Erhalt der öffentlichen WC-Anlage am Klötzer Busbahnhof. Diese ist nach wiederholtem Vandalismus in den Fokus geraten. Die Verwaltung überlegt, ob die Anlage weiter erhalten werden soll, wenn sie ständig repariert und gereinigt werden muss. „Das geht gar nicht, dass überlegt wird, die Anlage zu schließen“, sagt Wolfgang Mosel mit großer Vehemenz. Auf der Strecke von Salzwedel bis Magdeburg gibt es nur in Klötze eine Möglichkeit für die Busnutzer, zur Toilette zu gehen. Und nicht nur die Kunden des ÖPNV freuen sich über das Angebot. Auch viele Auswärtige, die zum Einkaufen nach Klötze fahren und dabei längere Wege in Kauf nehmen müssen, sind dankbar für das Angebot einer öffentlichen Toilette am Busbahnhof. Dass aber an der WC-Anlage randaliert wird, „das geht gar nicht“, betont Wolfgang Mosel. Da ist er sich mit der Stadtverwaltung einig.

Doch es müsse die Möglichkeit geben, gegen den Vandalismus vorzugehen, hofft er, und bringt eine Videoüberwachung ins Spiel. Damit könnte nicht nur die WC-Anlage im Auge behalten werden, sondern auch das Geschehen auf dem Klötzer Busbahnhof, der in den Abendstunden in der Vergangenheit immer wieder das Ziel von Vandalismus an den Scheiben der Bushaltestellen oder an den Sitzbänken wurde. Mit einer Videoüberwachung könnte weiterhin ausgeschlossen werden, dass der Busbahnhof in der Dunkelheit zu einem unerlaubten Treffpunkt wird. „Busverkehr ist in der Zeit von 4.30 Uhr bis Mitternacht“, weiß der Kommunalpolitiker. Während dieser Zeit sollte die WC-Anlage den Kunden des ÖPNV zur Verfügung stehen, wünscht er sich. Wolfgang Mosel appelliert eindringlich an den Klötzer Stadt-Bürgermeister Uwe Bartels, „die WC-Anlage offen zu lassen“. Genauso wie Wolfgang Mosel selbst seien sicherlich auch die anderen „ordentlichen“ Nutzer der öffentlichen Toilette bereit, für die Erfüllung ihres Bedürfnisses statt 50 Cent einen Euro zu bezahlen, regt Mosel eine Erhöhung der Nutzungsgebühr an. „Ich weiß, dass das auch damit nicht kostendeckend ist, aber vielleicht hilft es etwas“, so seine Argumentation.

Thema auch im Ortschaftsrat von Klötze

Das Thema Videoüberwachung für Toilette und Busbahnhof beschäftigte ebenfalls die Mitglieder des Klötzer Ortschaftsrates bei ihrer jüngsten Sitzung. Dort wurde die Idee von Wolfgang Mosel mitgeteilt. Die Ortschaftsräte diskutierten, ob eine Kameraüberwachung etwas bringt. Sie waren sich aber auch einig, dass es gar nicht so leicht ist, die Genehmigung für eine Videoüberwachung des Bereiches zu erhalten. Ob dies generell möglich ist, sollte die Klötzer Verwaltung klären, so der Wunsch von Wolfgang Mosel.