Unansehnlicher Trafokasten und wilde Hecke: Klötzerin Rita Lauter macht auf Missstände auf dem Adolph-Frank-Platz aufmerksam.

In die Gestaltung des Adolph-Frank-Platzes in Klötze hat die Stadt in den vergangenen Jahren viel Zeit und Ideen investiert. Die Grünfläche wird regelmäßig von den Mitarbeitern der Stadtwirtschaft neu bepflanzt. Bei der Pflege helfen auch einige Einwohner ehrenamtlich mit. Die bunte Regenbogensäule sorgt für einen Farbtupfer auf der Fläche, die viele Klötzer beim Spazierengehen oder Einkaufen für einen Stopp nutzen.



Aber nicht alles auf dem Frank-Platz gefällt den Betrachtern. So macht zum Beispiel Rita Lauter auf den unansehnlichen Trafokasten auf dem Platz aufmerksam.



„Schon vor etwa sechs Jahren habe ich den damaligen Ortsbürgermeister darauf aufmerksam gemacht, dass der Schrank sehr schäbig aussieht, er ist verdreckt und verrostet“, berichtet Rita Lauter der AZ. Damals bekam sie zur Antwort, dass es zu teuer und zu aufwendig sei, den Rost abzuschleifen und den Schrank farblich zu gestalten. Stattdessen sollte ein Busch gepflanzt werden, der den Kasten verdeckt.



„Aber bis heute hat sich der Busch nicht zu einem solchen entwickelt. Soll heißen, der schäbige Schrank ist noch immer deutlich zu sehen“, ärgert sich die Klötzerin. „Das kann weder auf Touristen noch auf Einwohner einen guten Eindruck machen“, vermutet Rita Lauter. Sie würde sich wünschen, dass der Schrank mit Farbe so gestaltet wird, dass er ein ansehnliches Bild bietet. Als Beispiel verweist Rita Lauter auf die Ortsteile der Einheitsgemeinde, in denen vielfach die Trafokästen mit Graffiti und bunten Bildern schön gestaltet wurden. „Wer bezahlt das? Können sich das die Dörfer leisten, aber die Stadt Klötze nicht?“, fragt sich die Einwohnerin.



Auch auf einen zweiten Missstand auf dem Platz macht Rita Lauter aufmerksam: Die beiden Bänke, auf denen die Passanten von Bäumen gut geschützt ein wenig im Schatten verschnaufen können, sind nur schwer zu benutzen. Die angrenzende Hecke wächst schon fast bis zu den Sitzflächen. „Ein Heckenschnitt wäre dringend notwendig“, findet Rita Lauter. Dann wäre es auch wieder möglich, von den Bänken aus das „pulsierende Leben von Klötze“ rund um den Kreisel an der Bahnhofstraße besser im Blick zu haben. „Schattig sollte es aber dennoch bleiben“, warnt sie vor zu viel Rückschnitt, um das Idyll nicht zu zerstören.