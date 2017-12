Vandalismus am Bienenlehrpfad

Schild auf dem Kurhaus-Parkplatz zerbrochen / Pfosten aus dem Fundament gerissen

+ © Schmidt Zum Glück ist die Schrift auf der großen Tafel noch ganz, so muss nur das Holz repariert werden. Das kleine Hinweisschild (l.) ist dagegen in der Mitte durchgebrochen worden. © Schmidt

mm Klötze. Bis zum Ersten Weihnachtstag war noch alles in Ordnung. Aber als Jörg Lilienthal vom Klötzer Imkerverein gestern einen Kontrollbesuch am Bienenlehrpfad machte, sah er den Schaden: Über die Feiertage müssen Vandalen am Kurhaus-Parkplatz gewütet haben.