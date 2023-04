Vandalismus auf dem Rätselpfad im Kunrauer Schlosspark

Von: Lea Weisbach

Die Tür und der Briefkasten der Bruchwaldhexe wurden derart zerstört, dass der Rätselpfad im Kunrauer Schlosspark nicht mehr nutzbar ist. © Biosphärenreservat Drömling

Der magische Rätselpfad im Kunrauer Schlosspark wurde von unbekannten Randalierern mutwillig zerstört. Nun überlegt die Biosphärenreservatsverwaltung, ob ein neuer Pfad an diesem Standort überhaupt Sinn macht.

Kunrau - „Voller Entsetzen mussten die Mitarbeiter des Biosphärenreservates Drömling feststellen, dass der magische Rätselpfad im Schlosspark Kunrau mutwillig zerstört wurde“, teilt Biosphärenreservatsmitarbeiterin Sabine Wieter schockiert mit. Bisher unbekannte Täter haben sich am Rätselpfad und an einer Stempelstation für Reiter, die im Auftrag des Landesverbandes Sachsen-Anhalt der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer vor wenigen Monaten aufgestellt wurde, zu schaffen gemacht.



Die Farbe für die Stempel wurde von den Tätern dafür benutzt, um unterschiedliche Bestandteile des magischen Rätselpfades zu beschmieren – Kästen und Tafeln sind voller Farbe. Doch das ist nicht das Schlimmste. „Die Schmierereien können entfernt werden“, erklärt Sabine Wieter, doch die Zerstörungswut der Randalierer hörte da noch nicht auf. „Außerdem wurden Rätselbestandteile aus Bäumen entrissen sowie die Tür und der Briefkasten der magischen Bruchwaldhexe so stark zerstört, dass der Rätselpfad nicht mehr nutzbar ist“, so die Biosphärenreservatsmitarbeiterin weiter.

Kinderbuchautorin entsetzt

Die Kinderbuchautorin Nicole Schaa aus Wolfsburg, die die Geschichte der Bruchwaldhexe schrieb und auch die Rätsel entwickelte, wandte sich am vergangenen Freitag mit einer entsetzten E-Mail an Sabine Wieter. Sie sei unsagbar traurig über den Zustand des Pfades, erklärt die Biosphärenreservatsmitarbeiterin. Aufgekommen ist die Thematik schon während des Ortschaftsrates in Kunrau in der vergangenen Woche. „Auch der Ortsbürgermeister Frank Bartels ist entsetzt“, erklärt Sabine Wieter. Der Ortsbürgermeister sagte während der Ortschaftsratssitzung, dass er die Neueröffnung der Kunrauer Bibliothek (AZ berichtete) auch dafür nutzen wolle, der Autorin, die bei der Eröffnung den Kindern vorlas, den Zustand des Rätselpfades aufzuzeigen. „Der Rätselpfad ist doch eine Bereicherung, nicht nur für den Drömling, sondern auch für Kunrau“, ist sich die Biosphärenreservatsmitarbeiterin sicher.

Bereits im Februar wurden die ersten Zerstörungen gemeldet, sagt Sabine Wieter auf Nachfrage bei Frank Bartels. Doch dies war nicht das erste Mal. Schon im Frühjahr des vergangenen Jahres kam es zu Schäden aufgrund von Stürmen. Und auch diverse Pfeile wurden bereits abgebrochen. „Das war alles reparierbar“, erklärt die Biosphärenreservatsmitarbeiterin. Doch eine Zerstörung in diesem Ausmaß, wie es aktuell der Fall ist, gab es bisher nicht.

Erneuerung des Pfades ist unklar

„Seitens der Biosphärenreservatsverwaltung ist man sich nicht sicher, ob ein neuer Pfad, der mit hohen Kosten verbunden ist, an dieser Stelle wieder errichtet werden soll, zumal es nicht der erste Vorfall ist“, teilt Sabine Wieter mit. Dies sei „sehr schade“, da das Biosphärenreservat Drömling besonders aufgrund des angrenzenden Parkplatzes sowie des Spielplatzes den Schlosspark in Kunrau für einen attraktiven Standort hielt. Vielleicht sei ein Standort, der weiter weg von der Ortschaft liegt, eher von Vorteil, überlegen die Mitarbeiter des Biosphärenreservates. „Schade, dass das Angebot für Familien und Kindergruppen von einigen so wenig wertgeschätzt wird, gab es doch viele positive Reaktionen im Briefkasten der Bruchwaldhexe“, berichtet Sabine Wieter.



Das Biosphärenreservat Drömling hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Vandalen zur Rechenschaft zu ziehen, scheint jedoch unwahrscheinlich. Dennoch: „Vielleicht liest ja jemand diese Zeilen und bekommt ein kleines bisschen ein schlechtes Gewissen dabei“, hofft die Biosphärenreservatsmitarbeiterin. Und weiter: „Wer so viel Langeweile hat und sich körperlich betätigen möchte, kann sich gerne bei uns melden. Es gibt genügend Projekte, wo wir Unterstützung mit Muskelkraft benötigen.“